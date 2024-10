La artista Frida Brito, “La Xoconostle”, presenta su exposición “Plantas gráficas” en Xipatlani Espacio Creativo, ubicado en Casona Spencer; una muestra de arte en la que aborda sus intereses y recuerdos al mudarse a la Ciudad de México, plasmando esa nostalgia por Morelos como un homenaje a sus raíces.

“Hace dos años me fui a vivir a la Ciudad de México, y fue un shock, porque viviendo en Cuernavaca das por hecho el ver tantas plantas de una manera cotidiana, que incluso forma parte de la rutina. Y cuando me mudé de ciudad, fue diferente: ya no hay ese verde, todo es más gris, y cambiaron mis espacios y mi rutina”, expresó Frida Brito, “La Xoconostle”.

Con ese sentimiento de nostalgia, de manera inconsciente, buscando plantas y aquel entorno que extrañaba, comenzó a dibujar plantas y a hacer grabados con elementos específicos que le recordaban a Morelos.

“Entre esas cosas estaban las plantas del jardín de mi mamá, las milpas del campo, porque tengo familia campesina y he convivido muchísimo con ese entorno, sobre todo en Yautepec, de donde soy originaria; los peces del río, cuando íbamos con mi abuelo a llevarle el desayuno; las mariposas en casa... con esas referencias empecé a producir mucha obra”.

Desde 2022 hasta este año, Frida estuvo produciendo obra en este sentido, y en algún momento se dio cuenta de que ya tenía más de 10 series, por lo que consideró importante exponer.

“Me di cuenta de que en conjunto eran como un tributo a Morelos y a mi vida aquí. Pensé que era importante exponerla en Cuernavaca, y Fernando Lezama me abrió las puertas de este espacio, y qué mejor que fuera aquí, dentro de la Casona Spencer, un lugar al que le tengo mucho cariño porque es un espacio donde comenzamos a hacer exposiciones y actividades con el Colectivo La Llorona. Todo lo referente a esta exposición es como volver a las raíces”.

En la exposición “Plantas gráficas”, Frida presenta 30 obras de grabado, dibujo y cartonería, en las que aborda técnicas como estilógrafo, acuarela y linóleo.

“Me gusta mucho el grabado a color, especialmente en linóleo, placa perdida, que consiste en que, conforme vas tallando y vas imprimiendo, la placa se va desgastando y al final se desecha”.

En esta muestra, incluye tres piezas pequeñas de cartonería, técnica con la que se inició en las Artes y que ahora retomó nuevamente cuando se mudó a la Ciudad de México.

“Mi entrada al arte fue con la cartonería. Mi maestro, Marco Centeno, fue quien me enseñó el oficio, y él se dio cuenta de que me encantaba, por lo que me dirigió en ese camino de estudiar Artes. Es una técnica que dejé cuando entré a la universidad, pero la retomé ahora en CDMX, y pensé que era importante incluirla, como una forma de volver a las raíces”.

La exposición “Plantas gráficas” permanecerá en Xipatlani hasta el 20 de octubre. Visítala de martes a domingo, de 11:00 a 18:00 horas. Entrada libre.

Acerca de La Xoconostle:

Frida Brito es creadora visual y gestora independiente, egresada de la Licenciatura en Artes Visuales de la UAEM con especialidad en Gráfica. Se interesa por la experimentación, el método intuitivo y el juego como medio para la producción artística. La base de su obra es la ilustración en pequeño y gran formato, en técnicas mixtas como gráfica, mural, dibujo, acrílica, acuarela, bordado y cartonería.

Su obra se constituye a partir del desarrollo de su propio lenguaje en la ilustración, a través de la composición y el contraste de colores, usando como pretexto la inspiración que obtiene de las formas que descubre en sus caminatas y rodadas diarias por la CDMX o su pueblito, como plantas, rótulos, señalamientos, vestigios de arte urbano, juguetes y estampados textiles.

En cuanto a su producción de cartonería, para la creación de sus personajes escultóricos, toma como principal referencia el arte popular, las fiestas populares de Morelos, la música, la vida nocturna de los espacios LGBTT+, mercados, iglesias, y la flora y fauna del jardín donde creció.

El público disfrutando la exposición 'Plantas gráficas'. En ella, Frida Brito evoca la naturaleza y sus raíces morelenses a través de 30 obras que fusionan técnicas como el grabado, dibujo y cartonería. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca