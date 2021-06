Pilar García Garagarza inaugura exposición de escultura en cerámica

La artista Pilar García Garagarza inauguró su exposición de Escultura de cerámica en la Galería Michael Hoey, como parte de la reapertura del espacio y de compartir con más artistas para reactivar las actividades culturales y artísticas en Morelos, ante el difícil año que hemos pasado por la pandemia.

En esta muestra, Pilar exhibe alrededor de 16 piezas en pequeño, mediano y gran formato, siendo éstas últimas las que ha trabajado durante este año.

"Han sido tiempos difíciles personalmente y decidí emprender una técnica de cerámica nueva, para hacer esculturas más grandes, fui al taller de Flor Molina, aprendí la nueva técnica y esto es lo que he estado trabajando este último año. Cuando Michael me ofreció el espacio, pensé que era un buen momento para mostrar este nuevo trabajo y aunque es pequeño, está perfecto para estas obras", expresó Pilar García Garagarza.

En sus piezas, podemos ver figuras humanas, máscaras, sirenas, bosque con figura y cabezas, que son temas que ha trabajado desde hace varios años a través de la cerámica en alta temperatura, ahora animándose a experimentar con un formato más grande.

"Me está gustando mucho esta técnica, y pienso que es un buen momento para estos tiempos en los que realmente no podemos hacer muchas cosas, y aprender algo nuevo ha sido muy satisfactorio".

Para su proceso artístico, Pilar suele realizar un dibujo previamente para expresar sus ideas y después moldear la escultura.

"Hay piezas que surgen al inspirarme viendo algunos libros o en general de varias ideas que tengo, pero si todo parte de un dibujo previo".

Durante la inauguración de la exposición, Laura Hoey, fue encargada de presentar a la artista, hablando sobre su semblanza, sus estudios y desarrollo profesional. Asimismo, Pilar dio la bienvenida a los presentes y agradeció por acompañarla en este importante evento.

"Es algo maravilloso volver a las galerías y a exponer nuevamente. La verdad ya extrañaba toda la actividad, estar con la gente, mostrar este trabajo que he hecho últimamente y que el público pueda apreciarlo".

La figura de Sirena es una de las favoritas de la artista / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Pilar cursó los primeros años de la carrera de Historia del Arte en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en 1985 se interesó por la escultura, tomando el taller del maestro Lothar Kastenbaum en San Miguel de Allende, Guanajuato.

A partir de ese momento, al pasar de los años ha tomado distintos talleres, para su formación profesional. Desde 1990 radica en Cuernavaca, Morelos donde ha destacado por su talento y trayectoria artística. Además ha participado en distintas exposiciones colectivas y realizado algunas de forma individual en Ciudad de México y Morelos.

"Empecé a trabajar yeso y algunas cosas en bronce, pero después decidí trabajar con barro y me quedé ahí, porque es algo que me encanta. Mucho tiempo estuve haciendo cerámica utilitaria pero lo que más me gusta es la escultura".