Pieza del mes en el MMAPO enaltece a Los Altos de Morelos

El pasado fin de semana, se presentó la pieza del mes en el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO), que corresponde a un juego de canasta y florero, tejidos en vara de sauce por el maestro artesano Odilón Arenas Mendoza, originario del municipio de Tetela del Volcán, quien lleva más de 30 años realizando este gran trabajo artesanal.

El maestro artesano, tiene tres décadas dedicado al tejido de este tipo de piezas elaboradas con vara de sauce, palo dulce y raíz de ahuehuete, fibras que antiguamente recolectaba en Cuautla, Jojutla y Yautepec, pero que en la actualidad derivado de la escasez del material, debe comprarlas en Puebla.

Don Odilón Arenas comenzó este trabajo artesanal cuando tenía aproximadamente 24 años de edad, cumpliendo ya tres décadas de experiencia en esta magnífica labor que preserva con el paso del tiempo.

"Al principio no me salían, porque yo pensaba que todas eran de una sola pieza, pero son de diferentes formas, como redonda o japonesa. Había veces que me desesperaba, pero siempre le seguí y le intenté, pues no era cosa del otro mundo. El que trata de superarse y de aprender, debe hacerlo hasta conseguirlo", expresó Odilón Arenas Mendoza.

El tiempo realización de las piezas que se exhiben en el MMAPO, es de entre cuatro y cinco días. Aproximadamente, cuenta con una gama de 15 diseños distintos que se venden principalmente en los municipios de Ocuituco, Yecapixtla y Hueyapan, aunque también tiene pedidos especiales de los estados de Guerrero, Puebla y Jalisco.

A través de estas exposiciones, el MMAPO y la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos destacan la importancia de impulsar y difundir las obras de arte popular que se realizan en la entidad, muchas de las cuales son reconocidas y valoradas en otros estados y países. En este sentido, se dio a conocer que algunas piezas del maestro Odilón Arenas han sido adquiridas por personas que las han llevado a Estados Unidos y hasta Japón.

Cabe destacar que don Odilón también imparte cursos y talleres en diversas escuelas dentro de su comunidad en los Altos de Morelos, con la finalidad de transmitir sus conocimientos a nuevas generaciones, debido a que por el momento ninguno de sus hijos se dedica de manera formal a esta importante actividad artística, algo que realmente le preocupa al maestro para preservar la tradición.

Incluso ha impartido talleres principalmente a niños y jóvenes, "Sean hombres o mujeres me gustaría que aprendieran, aquellas personas que tengan curiosidad, yo con gusto puedo enseñarles un poquito de lo que yo sé, son muchos modelos, algunos fáciles y otros difíciles, pero siempre es un gusto compartir lo que sé si de verdad les interesa".

Esta pieza estará exhibida durante las próximas semanas en el MMAPO, recinto ubicado en calle Miguel Hidalgo número 239 en el Centro de Cuernavaca, el cual mantiene aforos de acceso controlados y las medidas sanitarias pertinentes para garantizar una estancia segura a visitantes y turistas.