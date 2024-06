Pekas y Pekes Kabaret presentan la obra 'Uriel, ¿sirena o tritón?'

El próximo jueves 20 de junio a las 17:00 horas se presentará la obra de teatro "Uriel, ¿sirena o tritón?", de la compañía Pekas y Pekes Kabaret en el Auditorio Dr. Francisco Bolívar Zapata del Instituto de Biotecnología (IBT) de la UNAM. Esto como parte de las actividades culturales y de inclusión que promueve la institución.

Y es que precisamente, con motivo del mes del Orgullo LGBTQ+, la Comisión interna de igualdad de género del IBT presentará esta puesta en escena, escrita y dirigida por Daniel Saa La Guayaba, que tiene un poderoso mensaje sobre el respeto a la diversidad sexual y un discurso en contra de la homofobia.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

"Los integrantes de la compañía y Daniel Saa, cuentan con una amplia trayectoria y por primera vez los vamos a traer al IBT con el objetivo de apostar por el talento local. La obra busca visibilizar la diversidad que hay en la comunidad universitaria, y que las personas se sientan identificadas y reflejadas, abriendo esa conversación con los investigadores y técnicos", dijo Yair Rodríguez González, enlace de Comunicación Social del Instituto de Biotecnología UNAM.

¿De qué trata la obra?

La historia está protagonizada por Uriel, antes Ariel, hoy un salvavidas del parque acuático “Los palitos” quien nos narra su vida y los conflictos que tiene por su bella diversidad y por enamorarse a lo bestia. A través de distintos sucesos, revela su pasado como princesa sirena del mar.

“Es un espectáculo que escribí por allá de 2013 y la intención fue tener un primer acercamiento al discurso de diversidad y de género. En aquel momento yo tenía mucha claridad en lo que tenía que ver con la situación natural de la existencia de muchas posibilidades, tanto de sexualidad como de género, hago una analogía con lo que es la vida marina y empiezo la investigación sobre algunos animales que en efecto o son bisexuales o tienen ambos sexos, como una cuestión biológica”, expresó Daniel Saa La Guayaba.

Obra de teatro "Uriel, ¿sirena o tritón?". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Y ante esto logra una analogía bastante sencilla, que se entiende de forma muy fácil, pero con un mensaje complejo, que tiene qué ver justo con decir “Acéptame como soy, y no me tengo que definir”.

“Es algo que nos está cayendo en cuenta a todas, todos y todes, porque también las personas de la diversidad, nos hemos dado cuenta de que no existe una etiqueta que te quede a la medida, es decir, no somos absolutamente nada, nadie y hacia eso va ese discurso que se fue afinando”.

Conoce el elenco de la obra

En esta ocasión, las actuaciones están a cargo de Marlene Romero y Ricardo de la Luz, dos talentosos actores que cuentan con una amplia trayectoria en Teatro en el estado de Morelos.

“Es un espectáculo con humor que es una de las cualidades del cabaret, con una postura política ante un tema que es absolutamente de diversidad. La propuesta se vuelve un poco más clara y está enfocada a que, la sexualidad de los demás no se cuestiona y no se opina, eso está muy contundente en el último número. Es una mezcla de humor con teatro musical”.

Obra de teatro "Uriel, ¿sirena o tritón?". / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca

Principalmente, la obra está dirigida a adolescentes, jóvenes y adultos.

“Tengo alumnos de quinto y sexto de primaria, y en este entorno salen temas de diversidad, y una situación muy compleja de machismo, misoginia, de cantidad de prejuicios que permean alrededor de los chicos y que difícilmente los pueden afrontar, si no es mediante este tipo de actividades con la apreciación artística, que es fundamental. Yo trabajo con ellos sobre actividades artísticas para que creen y representen, pero la apreciación es fundamental. El hecho de que la obra no sea para niños, es más una cuestión de prejuicios, porque realmente, la historia no se compara en nada con las letras de los corridos tumbados y reggaetón que muchos escuchan actualmente”.

No te pierdas esta función especial, el Instituto de Biotecnología de la UNAM campus Morelos, se ubica en avenida Universidad 2001, col. Chamilpa, específicamente atrás de la Rectoría de la UAEM.

Conéct@te:

Facebook: /BiotecnologiaUNAM