Celebrando las fiestas decembrinas, el público disfrutó de la puesta en escena “Celestiales vs. Infernales. Pastorela en tres caídas sin límite de tiempo”, en la sala principal del Centro Cultural Teopanzolco.

Esta peculiar pastorela, dirigida por Marta Rocío León Domínguez, estuvo a cargo del Colectivo desde los Huesos TequioMéxico y Un colectivo de duendes, quienes unieron su talento para crear este proyecto que mezcla la tradición decembrina con la cultura popular de la lucha libre en México.

La pastorela hace referencia a que en el cielo hay júbilo y alegría por la llegada del niño Dios, quien nacerá en México, considerado como el ombligo de la luna; sin embargo, en el infierno no hay tanta felicidad, pues los diablos no permitirán que alguien más les quite el reinado que creen tener.

En ambos lugares, hay incertidumbre por el mensaje de un justiciero anónimo, y debido a eso una batalla está por empezar, los celestiales contra los infernales, rudos contra técnicos, la cual está amenizada con la más selecta música moderna y tradicional de México.

Con un toque de comedia, la obra encantó a los presentes.

Los celestiales y los infernales se preparan para librar la batalla, vencer a los del bando contrario liderados por una leyenda de la lucha libre, que los representa.

En la historia, se puede ver una mezcla de personajes tradicionales de una pastorela con peculiares personales de la cultura mexicana, que harán que lo cotidiano raye con lo surrealista y que la palabra se vuelva poesía y canto; donde además se tira la piedra, pero se esconde la mano.

El público disfrutó de esta divertida historia, que con un toque de tradición y humor fascinó a todos.