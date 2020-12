Pandemia de Covid-19 una oportunidad para emprender

La pandemia de Covid-19 ha ofrecido nuevas oportunidades para emprender, algunos morelenses lo han transformado en una situación de adaptación e ingresos, tal es el caso de Gabriela Martínez Yáñez, quien tras perder su trabajo decidió empezar un pequeño negocio de venta de gel antibacterial hasta llegar a la venta de cubrebocas y otros productos de temporada; hoy ha logrado posicionarse en el gusto de los ciudadanos, tanto es así que sin ningún apoyo su negocio ha crecido, es una fuente de empleo y de desarrollo para otras personas.

De acuerdo a expertos, como la revista estadounidense, Entrepreneur, después de superar el shock inicial por el brusco cambio muchos emprendedores reformularon su plan de negocios para aprovechar las oportunidades que sigue generando el coronavirus, Martínez Yáñez, oriunda de Cuernavaca, Morelos, fue una de ellas; a escasos meses de quedarse sin empleo y no encontrar una nueva fuente de recursos ante el confinamiento obligatorio, se le abrió una puerta, uno de sus tíos, quien trabaja en una fábrica de elaboración de gel antibacterial, le ayudo a invertir en un negocio propio.

Los primeros meses del año ante la alerta por la pandemia de Covid-19 en México el gel antibacterial estuvo escaso, haciendo extremadamente difícil conseguirlo en farmacias y cadenas de supermercados, fue en este momento que Gabriela Martínez Yáñez tranformó una necesidad latente, en una oportunidad laboral; su tío le dio la facilidad de tener el producto e irlo pagando conforme lo fuera vendiendo.

La calidad del producto que ofrece y la necesidad de los morelenses de acatar las medidas de seguridad sanitaria dieron paso a que decidiera tomar un nuevo rumbo, agregar a su negocio la venta de cubrebocas, “los mismos clientes me pedían cubrebocas y fue como inició ya realmente el negocio de gel y cubrebocas y jaló bastante bien”.

Desde hace aproximadamente seis meses al inicio de la pandemia sus ventas alcanzaron hasta un cien por ciento, lo que fue una muestra de la demanda de los kits sanitarios y seguros; sin embargo, actualmente y al considerar los consumidores ya no se están cuidando como antes, las ventas se mantienen entre un 50 a 60 por ciento, “la gente sí lo busca y lo sigue buscando por protección”.

Gabriela Martínez Yáñez ha logrado obtener inversión del propio negocio para comprar una vez a la semana o una vez a la quincena –dependiendo el movimiento de la venta- en nuevos modelos y hasta le ha dado trabajo a otra chica, las dos están al pendiente del negocio.

“Hay que buscarle, obviamente no tienes que quedarte con los brazos cruzados, tienes que buscarle, verle mil maneras y sí es cierto se dificulta un poco más pero sí hay oportunidad”.

Los emprendedores, como Gabriela Martínez Yáñez, han destacado por su rapidez y creatividad para adaptarse a la nueva realidad, y convertir la crisis en oportunidad; ofrecen nuevos productos y servicios no solo para evitar la quiebra sino también para generar sus propios ingresos.

La gente, confirmó, pide más el cubrebocas y la careta, esperando que al entrar en vigor en Morelos la Ley de Regula el Uso Obligatorio del Cubrebocas, se venda todavía aún más el producto, alcanzando nuevamente el cien por ciento.

No obstante, Martínez Yáñez ha tenido que enfrentar una amplia competencia, lo cual señaló ha sido difícil, en especial porque la venta de estos kits de salud se ha fortalecido y el número de comerciantes sigue aumentando, pero frente a ello ha salido victoriosa al ofrecer productos de calidad y que garantizan, principalmente, seguridad, seguridad de que estarán protegidos de este nuevo virus que convirtió al mes de noviembre como el segundo con más casos y muertes en lo que va de la pandemia en México.

La emprendedora busca el producto en lugares establecidos, a lo que refirió desconoce si la competencia haga lo mismo, “yo si trato de venderles calidad porque es un tema de salud, la competencia si lo trae no es el mismo, te maneja como KN pero hay KN de tres capas y cinco capas, es lo que me platicaban mis proveedores, y quiero pensar que el que ellos venden es el menor de capas, lo traen a menor precio y ahí es donde sí me afecta”.

Gabriela Martínez Yáñez amplió además su gama de artículos, ahora vende productos de temporada como son los navideños; sin embargo, para vender y entregar estos productos lo hace totalmente por redes sociales, en los diferentes bazares y en su página personal postea sus nuevas adquisiciones para posteriormente hacer las entregas de manera personal en diferentes lugares.

Gabriela es madre soltera y cuenta que este negocio le ha ayudado mucho, con esto ha podido sacar adelante a su hijo, así como su trabajadora también se mantiene solo de este negocio.

“Te digo no hay que cruzarnos de manos, hay que buscarle por todos lados. Sí son tiempos muy difíciles para todos pero si nos esperamos a que nos caiga el dinero del cielo nunca vamos a funcionar”.

Martínez Yáñez planea seguir con este negocio a largo plazo, ofreciendo productos de calidad y a bajo costo, de fácil acceso para todos los ciudadanos.

Los precios de sus productos van desde 20 hasta 50 pesos el KN normal que es el blanco hasta con válvula y sin valvula, cuenta con lo más nuevo en el mercado como el KF y diferentes tipos de careta.

Gabriela Martínez Yáñez recomendó a los ciudadanos antes de adquirir un cubrebocas verificar las capas del mismo, entre más capas habrá más seguridad, “si vas a comprar cubrebocas de 10 pesos y solo traerá una capa y eso no te sirve. Hay mucha gente que tú la ves como si nada, ya no se están cuidando como antes, estamos esperando que con la nueva ley incrementan las ventas pero la gente ya no se cuida”.

Martínez Yáñez se encuentra en Facebook como Gaby Martínez, aquí pueden acceder a ella para comprar sus productos desde todo el kit de salud hasta productos de temporada.