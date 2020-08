Paco de María conquista a su público virtual

Paco de María cautivó al público con su primer concierto virtual, teniendo como escenario el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México, como parte de la iniciativa REMM, teniendo gran éxito.

El cantante ofreció un gran espectáculo en el que estuvo acompañado del sonido imponente de su Big Band donde interpretó temas que lo han llevado al éxito, como “Just a gigolo”, “Frenesí”, “Lo mejor de tu vida”, “Enamórate” y “Desahogo” combinando su potencial con una gran producción de luces y de efectos visuales por casi dos horas, donde demostró su versatilidad y calidad vocal.

Asimismo, sorprendió a sus seguidores con el estreno de varias canciones que formarán parte de su nueva producción discográfica. Asimismo, conquistó a todos con versiones nuevas de éxitos del rock como “Creep” de Radiohead, “Dream on” de Aerosmith y “Personal Jesus” de Depeche Mode, gracias al peculiar sonido de su big band, pues las trompetas, saxofones y trombones mezclados con el estilo auténtico e inigualable en la voz de Paco de María, dieron un resultado increíble.

Para cerrar la velada con broche de oro, el cantante interpretó los temas “My way” y “Wake me up before you go go”, que sin duda son de los favoritos en todas sus presentaciones. Paco de María se mostró muy agradecido con todas las personas que hicieron posible este evento, así como con todos los espectadores que compraron sus boletos y lo acompañaron en esta nueva aventura musical.

Al finalizar la presentación, logró comunicarse con algunos de sus seguidors que vieron el concierto a través de un meet & greet, generando una importante retroalimentación donde recibió felicitaciones y buenos comentarios.