Óscar Menéndez celebra 88 años con documental

El documentalista y cineasta mexicano Óscar Menéndez celebró su cumpleaños 88 con el estreno del documental “Memorias de un cineasta independiente: Óscar Menéndez” de Jesús Brito Nájera, en una función muy especial en el Cine Morelos, donde estuvo acompañado de familiares y amigos.

Este documental se adentra a la vida y obra de este destacado cineasta, considerado un pilar en el cine mexicano. A lo largo de su trayectoria ha retratado los momentos más complicados en la historia de México a través de sus diversos proyectos cinematográficos.

Durante el documental, podemos ver a Óscar hablar sobre su vida, que desde temprana edad gozó de una formación artística y cultural por parte de sus padres, quienes lo llevaban al teatro y al cine para disfrutar de diversos espectáculos. Cursó sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de San Carlos de la UNAM en la Ciudad de México, iniciando con la pintura, y posteriormente estudió en la Universidad Carolina en Praga (Cecoslovaquia) y al vivir en un país socialista, fue lo que lo formó crítica y políticamente, y que se ve reflejado en su trayectoria en cine.

La producción cinematográfica cuenta con la participación de su esposa Mercedes Pedrero Nieto, y grandes amigos como Rodolfo Alcaraz, Alberto Híjar y Roberto López Márquez (QEPD); quienes hablan sobre las obras del cineasta, de su importancia en la historia del cine mexicano y de su relación laboral y de amistad con personajes como Juan Rulfo y José Revueltas, además de contar interesantes anécdotas que han vivido juntos.

Cabe destacar que esta función fue realizada gracias a la gestión de Dany Hurpin, gran amigo del documentalista, quien expresó su agradecimiento a Christian Hernández, director del Cine Morelos por el apoyo brindado. Al culminar la película, Óscar Menéndez estuvo frente al público para agradecer al público su compañía y hablar de este importante proyecto.

“Quiero hacer un reconocimiento a Cuernavaca y a esta sala cinematográfica, en México se acabaron los cines, ya no tenemos estos grandes espacios para exhibir nuestras películas porque se ha comercializado de una forma increíble, gracias a Christian por su apoyo. Este documental es un trabajo colectivo, el cine no se hace solo, se hace con mucha gente; no es una película personal, es una película donde aparece mucha gente muy querida y muy respetada en nuestro medio. Además la película tiene cierto sentido de amor a Cuernavaca, porque nuestro director es un cineasta 100 por ciento morelense”, comentó Óscar Menéndez.

En el documental podemos ver un poco de algunas cintas que Menéndez ha realizado a lo largo de su trayectoria como Todos somos hermanos, México bárbaro, Dos de octubre, aquí México, Habla los tarahumaras, Espacios de Juan Rulfo, Malcolm Lowry en México y La batalla del Casino de la Selva (2001 - 2004).

