 Organizaciones modifican sus mesas directivas

En esta nueva etapa de vida surgen también cambios dentro de organizaciones, como es el caso de Brigada Morelos, en donde hubo cambio de Directores y Coordinadores el día Jueves Once de este mes y año, con la finalidad de dar paso a nuevas ideas, estrategias, objetivos, a un nuevo plan de trabajo, trabajo que siempre deberá estar dirigido al buen desempeño de la Brigada, de sus integrantes para dar un correcto beneficio a la sociedad y principalmente para la grandeza de la Patria; de esta forma también se evita que se forme una dictadura como se ve en muchas Organizaciones, donde sus líderes o representantes se convierten en controladores, totalitarios y posesivos y no permiten un avance, no permiten nuevas ideas, todo lo quieren hacer como ellos dicen, este proceso de cambios en Directivos y Coordinadores es lo más sano para una Organización así lo mencionó el Comndte. Fernando Rojas, Vicepresidente de dicha Brigada.

Brigada Morelos es una agrupación de ciudadanos voluntarios que se dedican a brindar apoyo a la ciudadanía en las aéreas de Protección Civil, Prehospitalario y Asistencia Social entre otras, creada el 19 de septiembre de 2017.

Actualmente en esta cuarentena la Brigada de Radio Comunicación de Protección Civil ofrece a miembros de Brigada Morelos diversos cursos de capacitación y actualización en la modalidad online sin costo, en muchos de estos cursos se otorgan certificaciones a costos preferenciales, conferencias en vivo, verás temas de Rescate Canino, Combate a incendios, los nuevos protocolos y procedimientos en atención Prehospitalaria y de Protección Civil, todo lo que le compete en actualización y formación de Brigadistas, de personal en Seguridad e Higiene Industrial lo encontraras en esta Brigada.

La estructura del nuevo Organigrama queda conformado de la siguiente forma: Gerardo Reyes Ramos como Director, Elizabeth Feregrino como Director Adjunto, Sandra Pimentel de Coordinadora de Proyectos, Alma Lili Nava Coordinadora Adjunto, Carlos Martínez Director de Brigadas, todos con experiencia en los temas y aéreas mencionadas.

Esperamos que las autoridades de los distintos niveles les den las facilidades a esta nueva mesa de Directivos para lograr el trabajo voluntario de Brigada Morelos, cabe hacer mención que a nivel estatal el Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Clement Gallardo Pedro Enrique siempre ha estado al pendiente de las Brigadas de Ciudadanos voluntarios Morelenses.

Brigadas de voluntarios requieren de la capacitación de las autoridades de Protección Civil para poder hacer un buen trabajo colaborativo con ellas; algunas brigadas cuentan con personal y equipo para operar en casos de urgencias y emergencias como es el caso del Comndte. Carlos Martínez Director de Brigadas de Brigada Morelos y otras pueden funcionar muy bien como agentes multiplicadores de información a la ciudadanía y de formación de más brigadas con el soporte y supervisión de dichas autoridades, otras más expandiendo la cultura de la Protección Civil con diversas actividades, hay algunas autoridades municipales en Protección Civil que sienten como una amenaza a las Brigadas de voluntarios, les ponen trabas, hacen caso omiso a peticiones de apoyo para capacitación.

Las autoridades de Protección Civil tendrán bastante trabajo en esta etapa de apertura, esperemos estén al pendiente de Escuelas, negocios y aéreas públicas.

Si deseas integrarte a Brigada Morelos están abiertas las convocatorias pide informes para que te den requisitos brigada.morelos.cuernavacamx@gmail.com 777 423 14 31, 777 494 31 88.

De la misma manera organizaciones sociales, ante esta pandemia se dan cuenta del capital humano con el que realmente cuentan, sale a flote el verdadero apoyo, tal es el caso de red ciudadana para la transformación, quienes en esta pandemia han hecho labor social en diferentes comunidades entregando apoyos alimenticios a familias en situación de vulnerabilidad, y quienes también han realizado cambios integrando a nuevos voluntarios. Todo lo que ha donado, lo han conseguido a través de la comercialización de productos útiles para sobrevivir ante esta pandemia.