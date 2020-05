Ofrece MUAC nuevo espacio crítico sonoro

El Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) a través de #GranHotelAbismo lanzó una serie en Podcast, donde ofrece una experiencia sonora de crítica y análisis, la cual se puede comprobar en su primer episodio de una serie de cinco, titulado China, nuestra casa: teorías de la pandemia.

“Creemos que es necesario que el museo también sea un espacio que no sólo esté en sus cuatro paredes, que los contenidos que realizamos tienen que salir por distintas vías y este en específico, lo enmarcamos en las preguntas que nos hacemos constantemente”, destacó para EL SOL DE MÉXICO Julio García Murillo, curador académico del MUAC.

Agregó que se trata de una iniciativa que surge de una colaboración desde el programa académico del recinto,que se llama Campus extendido y del esquema curatorial. El primer capítulo y toda la emisión se podrá escuchar en la página del espacio universitario y por Spotify. Aborda la experiencia que vivieron Lucila Carzoglio y Salvador Marinaro, escritores y periodistas argentinos.

Ellos platican en entrevista electrónica con Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MUAC, acerca de los tres meses que han transcurrido en su intento por volver a casa en Shanghái, después de unas vacaciones en Filipinas periplo que inició en Shenzhen, pasando por Hong Kong, Vietnam, Laos, Bangkok y Helsinki, hasta finalmente aterrizar en Madrid, ciudad donde ahora están confinados.

“La ideaera construir un espacio planteado de larga duración, en el que podamos discutir desde el marco de la teoría crítica y la visual, sobre temas contemporáneos. Lanzamos un avance el primero de abril y el Podcast completo el 13 del mismo mes, es algo que ya estábamos elaborando y al momento de responder a la pandemia decidimos acelerar el proceso”.

El nombre de este concepto, informó García Murillo fue a partir de una serie de discusiones de algo que después sería conocido como teoría critica en 1963, donde el filósofo Lukács alude a que parecía que su pensamiento era como estar instalado en un gran hotelde turismo, lleno delujo y confort para ver los desastres del mundo, a partir de esa cuestión y de una serie de libros sobre el tema, llamaron así al podcast, porque desde la comodidad de un lugar, se pueden escuchar problemas contemporáneos, como en este caso sobre el Covid-19.

“Lo que tenemos planteado son cinco episodios con cápsulas extras en tornoa la emergencia del coronavirus, platicando con artistas, escritores y después hay una programación que no le estamos poniendo punto final, porque ya se va a quedar como parte del museo”, manifestó García Murillo.

Explicó que los episodios se lanzarán de manera quincenal y el primero, se conecta por el asunto que aborda, pero no hay una continuidad narrativa “porque estamos conjuntando diferentes miradas sobre como la pandemia ha afectado a productores culturales, artistas visuales, entonces estamos tratando de acercarnos a personas que nos cuenten problemas específicos que han tenido”.

Desarrollar un programa digital único que no solo ilustre al museo, sino que sea un espacio de algoritmos y discusiones más inmediata, fue el reto de podcast que pudieron realizar antes de lo previsto, reiteró el entrevistado quien especificó la finalidad de #GranHotelAbismo.

“Creo que uno de los objetivos generales del podcast es por lo menos situarnos en un lugar donde nos preguntamos y no tengamos respuestas claras, ¿en qué sentido lo digo? en que estamos saturados de información constante, las cifras las vemos de manera frenética todo el tiempo, salen fakenews y personas como influyentes en el mundo digital diciendo cosas contradictorias constantemente, entonces nos interesabaintentar articular una serie de problemas que no vemos”.

Al respecto finalizó: “Por ejemplo, en el primer capítulo, probablemente una de las conclusiones que llega ese programa es que no conocemos a China y no nos damos cuenta, que está en nuestras casas, no solo porque estamos en cuarentena, sino por la cantidad de productos de ese país. Ya es un tema global donde el centro del mundo no es Europa, ni Estados Unidos. Este virus explotó en un lugar que tiene influencia sobre todo el globo, es como un ejemplo de estos puntos críticos donde nos damos cuenta qué estamos en un lugar distinto a lo que creíamos”.