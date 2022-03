Obra "Q.E.P.D…hasta que la muerte nos una" vuelve a los escenarios

Después del éxito total durante su estreno el año pasado, durante marzo regresó a escena la obra "Q.E.P.D…hasta que la muerte nos una", con una breve temporada en El Círculo Teatral en la Ciudad de México. Esta obra, escrita y dirigida por Alan Blasco, es un melodrama con tintes de humor negro, que habla, ante todo, de la decadencia de las relaciones humanas retratándolas mediante las relaciones familiares tóxicas.

"Estamos muy contentos por esta segunda temporada. Es una obra que escribí hace cinco o seis años, y pertenecía a un tipo de trilogía que no tenía secuencia, pero si tenía como premisa hablar de la decadencia de las relaciones humanas, en ese momento escribí 'Tarde para arrepentirse' que hablaba del consumismo y que tuvo una exitosa temporada en casi cuatro años consecutivos. Y luego 'Psicomanía' que hablaba de la salud mental. Y como cierre, estaba esta obra que habla de las familias disfuncionales. Pero estuvo guardada muchos años, porque pasó por varias casas productoras y no se daba, pero creo mucho en la mística también que cuando algo no tiene respuesta, también eso es una respuesta", comentó Alan Blasco.

Asimismo, dijo que surgió la oportunidad mediante una lectura dramatizada del Teatro La Capilla en 2019, y a raíz de eso empezó la gestión para su producción. "Estrenamos en 2021 y fue una sorpresa tener las salas llenas. Y pese a todas las condiciones que tenemos los artistas, por todo lo que estamos pasando, y volvimos debido al éxito de la primera temporada, ahora en El Círculo Teatral. Estamos reactivándonos porque la pandemia nos pegó muy fuerte, y estamos volviendo en este espacio que está divino, es como un teatro carpa al aire libre y que el público está disfrutando mucho".

La historia de la obra, se centra en las relaciones humanas y especialmente en las relaciones familiares en decadencia retratándolas mediante las relaciones familiares.

La obra se desarrolla en el funeral de una madre recién fallecida donde la sátira y absurdez de los personajes juegan en la escena para burlarse de las situaciones ocurridas dentro de un seno familiar y así, utiliza la conciencia para provocar la risa en el público.

"La historia se desencadena después del fallecimiento de una madre, y tres hermanos se ven obligados a reunirse después de mucho tiempo de no verse, y discuten la decisión de enterrar o cremar a la mamá, ya que ella no lo dejó claro. Y ese es el punto de partida, para destapar una serie de secretos, intrigas y verdades, y en el transcurso de la trama vamos descubriendo quiénes son estos personajes, estos tres pillos junto con una sirvienta y un padre de familia. Está muy divertida y a todo el elenco nos tiene muy felices con la respuesta del público".

La puesta en escena está protagonizada por Ana Corti, Rafael Balderas, Patricia Bermúdez, Mario De León, Marisela García y ja sido realizado bajo la producción de AB Producciones.

Alan Blasco, está consciente de que las cosas suceden por algo, y sin duda, el hecho de que esta obra se haya presentado en medio de la pandemia, no es una casualidad, pues definitivamente ha tenido un importante propósito.

"Este era el momento preciso, el tema central es las pérdidas y creo que la pandemia nos está dejando muy claro que la vida es frágil, que se acaba en un segundo y que nadie tiene la salud comprada. La obra habla de la pérdida del amor, la familia y del ser amado".

Asimismo, esta historia está llena de emociones, pues el espectador va de la risa al llanto, y después al enojo, como una montaña rusa de sentimientos encontrados.

"Me encanta hacer un carrusel de emociones en el teatro, que los personajes nos hagan reír y un segundo después nos hagan derramar una lágrima y luego hacer rabieta, porque al final aborda un tema en paralelo que es el clasismo que impera todavía en nuestra sociedad mexicana. La discriminación, la homofobia y el abuso, son temas no centrales, pero si las ramas que llevan la historia".

Blasco señaló que esta obra se ha tenido que readaptar, pues originalmente se diseñó para el Teatro Hidalgo, que es un espacio muy grande, y después se adaptó para La Capilla, algo más pequeño. Y en esta ocasión, vuelve a rediseñarse para adaptarla a un nuevo espacio.

"Ahora en El Círculo Teatral, quisimos apropiarnos y ambientarnos al espacio, poner los camerinos en un lado, y subir al público al escenario. De hecho soy el primer director en disponer del espacio en este recinto, realmente estaba nervioso por perder puntos estéticos, pero es justo lo que le ha encantado al público, ya que se sienten parte de la familia y de la sala donde transita la historia".

La obra "Q.E.P.D…hasta que la muerte nos una", tendrá su última función de esta temporada el próximo miércoles 30 de marzo a las 20:30 horas en El Círculo Teatral, los boletos ya están disponibles en la plataforma de Boletopolis.

Conéct@te:

Instagram: @ablascoproducciones - @alanblasco

Facebook: /elcirculoteatral





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter

Local