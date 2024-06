Obra de teatro 'Alta costura' de la Compañía 30+ estrena función

El próximo 8 de junio la Compañía 30+ estrena la obra de teatro “Alta costura” escrita y dirigida por Carlos Velarde, la función será en el Foro Punto Cultural a las 17:00 horas, y permanecerá en temporada hasta el 7 de julio. Boletos ya a la venta.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

La trama que nos cuenta Carlos Velarde en “Alta Costura” es una mezcla de comedia, fantasía y drama, una obra que refleja la difícil situación que viven muchas personas entre elegir el camino fácil o seguir por lo que es correcto, para sobresalir y tener éxito, en este caso, enfocado en la industria de la moda.

“Es la segunda obra que escribo y dirijo, y es la historia de un diseñador de modas que está muy colocado en la industria y tiene una trayectoria muy importante, sin embargo, está a punto de dar el salto de forma internacional, pero para eso necesita negociar con ciertas personas, lo que probablemente va a cambiar el rumbo de su carrera profesional y de su vida. Y entra en esta reflexión de si realmente vale la pena irse por un camino fácil o mejor trabajar por ti mismo para poder lograrlo”, expresó Carlos Velarde.

La obra, tiene muchos mensajes, pues también habla del empoderamiento de las mujeres porque en muchas industrias, la persona que tiene el talento y las ideas son mujeres, y quien se lleva el reconocimiento, desafortunadamente es el director o el productor.

“Las mujeres ya no tienen que estar tras bambalinas en el tema profesional, es una cuestión de ética profesional y se da en varias industrias, pero sobre todo en el modelaje están viciadas, hay mucha gente que tiene talento, pero no pueden llegar muy lejos si no hacen un intercambio de algo”.

En esta ocasión participan nueve actores y actrices en escena, ellos son:

Rodrigo Gardu

Paty Rodríguez

Raúl Castellanos

Rose Vico

Ricardo Lozano

Eduardo Barajas

Nikki Moeller

Carlos Velarde

Oscar C. Martínez

Alta Costura es una obra de Carlos Velarde. / Cortesía | Carlos Velarde

Rodrigo Gardu – Vera

“En esta ocasión me toca ser el villano, esa figura experimentada que tiene el control y el poder y que les dice no a los jóvenes o les pide algo a cambio. Mi personaje es un hombre misógino y grotesco, un total patán que es el reflejo de un obstáculo que, en lugar de apoyar a los jóvenes, les pone el pie y busca sacar provecho para sí mismo”, comentó Rodrigo.

Paty Rodríguez – Josefa

“Ella es la que está detrás de toda la organización y lo que es el funcionamiento de la empresa como tal, y la mano derecha del diseñador, pero en realidad ella es la que trabaja y el otro es el que se para el cuello. Y es retratar eso, de que debemos estar a la sombra de alguien, aguantando cosas que no tendrían que ser. Josefa es muy humana y todos la quieren mucho, a lo largo de la historia, ella tendrá una transformación determinante para su vida y la vida de muchos, habrá muchas sorpresas”, mencionó Paty.

Además de ser el escritor y director de la obra, Carlos Velarse participa con el personaje de Hans, un modelo que está integrado a la firma del famoso diseñador y que se caracteriza por ser un hombre muy narcisista, pero que esconde sus verdaderas emociones.

“Hans es un modelo internacional con una trayectoria importante, pero es muy narcisista como el típico hombre patán y ególatra, que se burla de la gente, pero conforme avanza la obra también se muestra a un Hans vulnerable con inseguridades y miedos, y esa coraza es falsa pues detrás de todo hay un pasado que le duele”, dijo Carlos Velarde.

Rodrigo Gardu, Carlos Velarde y Paty Rodríguez de la obra "Alta Costura". / Cortesía | Carlos Velarde

Funciones y costo de boletos

Las funciones de “Alta costura” serán los sábados 8, 15 y 22 de junio y los domingos 30 de junio y 7 de julio a las 17:00 horas en el Foro Punto Cultural ubicado en calle Cuauhtémoc 613 #1, Col. El Empleado.

Los boletos tienen un costo de 250 pesos (preventa) y 300 pesos (taquilla el día de la función), y para adquirirlos comunícate al WhatsApp: 7771118514 o al Instagram de Carlos Velarde: @carlosvelarde_oficial

No te pierdas esta interesante obra, y apoya al talento morelense, que realiza un trabajo escénico de gran calidad.