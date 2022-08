Nuria Blanco estrenará la obra “Felipa y Memo tienen una relación”

La actriz Nuria Blanco forma parte de la obra de teatro “Felipa y Memo tienen una relación”, una comedia romántica y agridulce que retrata las relaciones amorosas en la era moderna, especialmente en las redes sociales. Esta puesta en escena, tendrá su estreno el 28 de agosto en el Teatro La Capilla (Ciudad de México) a las 18:00 horas.

La obra “Felipa y Memo tienen una relación” es un texto original del dramaturgo Jon Brittain con adaptación y dirección de Roberto Cavazos, bahjo la producción de Solovino Producciones. La historia de Felipa y Memo es una de tantas que conocemos, ya sea como observadores o como participantes: Un amor joven, aparatoso e intenso, vivido de la forma más pública posible, compartiendo hasta la última intimidad a través de sus redes sociales. Un “Romeo y Julieta” para la era del internet… bueno, si Romeo y Julieta, además de su mutua obsesión, tuvieran una tendencia a compartir absolutamente todo con todos sus conocidos.

“Es una comedia romántica basada en hechos reales, ya que el dramaturgo escribió esta historia basándose en estados, likes, comentatios y emojis de Facebook de dos personas que tenían una relación, y que él conoció en sus años en la universidad. Es una obra súper simpática, pero al mismo tiempo muy agridulce, como son las comedias románticas”, expresó Nuria Blanco.

Después de haber transcrito más de seis horas de estados y comentarios compartidos en los muros de Facebook de esta pareja, Jon Brittain le dio forma a esta divertida comedia romántica.

El elenco está integrado por Nuria Blanco y Emilio Treviño, quienes dan vida a los protagonistas; “Felipa es una chica sumamente romántica que vive todas sus emociones intensamente, está enamorada del amor ideal que representan las relaciones románticas. Se enamora profundamente y publica todo sobre su relación en redes sociales sin medir las consecuencias, en esta época la gente no tiene miedo de hacer público todo aquello que antes era más privado y lo hacen sin pudor”.

Nuria no se identifica con Felipa, y aunque es un personaje que ha disfrutado mucho, también le ha implicado un nuevo desafío como actriz: “Es un personaje adorable y cursi, al principio me daba miedo abordar a Felipa porque es una chica completamente diferente a mí, es súper apasionada, gritona, enamorada de todo y no tiene pudor, todo lo contrario a mí. Ha sido un reto interpretarla porque me ha encantado el personaje ya que además me hizo salir de mi zona de confort”.

La actriz invita al público a no perderse esta obra, y a dejar sus comentarios en redes sociales y a través del hashtag #Melipa, que hace referencia a la pareja Memo y Felipa.

Desde muy pequeña, Nuria Blanco tuvo la inquietud de la actuación desde muy chiquita, pero fue hasta los 18 años se me fue a Nueva York a estudiar, regresé a la Ciudad de México y continuó preparándose forjando su camino en el teatro y el cine.

“Felipa y Memo tienen una relación” tendrá una breve temporada del 28 de agosto al 16 de octubre de 2022, con funciones los domingos a las 18:00 horas, en el Teatro La Capilla (ubicado en Madrid 13, col. Del Carmen, Coyoacán). El boleto tiene un costo de $300 pesos y se puede adquirir en la taquilla del recinto, así como en las plataformas digitales de Teatro La Capilla y Boletopolis. El costo del boleto en preventa será de $200 pesos hasta el 28 de agosto para cualquier función de la temporada.

Conéct@te:

Instagram: @nuriablancof

Instagram: @solovinoprod





