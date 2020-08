Nuevo proyecto de educación de la OSC's

Red Ciudadana Para La Transformación, agrupación que reúne a nivel Nacional OSC's, ONG's, liderazgos y todo tipo de organización ciudadana y Red de OSC's (Organizaciones de la Sociedad Civil) Morelos, crearon el Centro de Formación México.

∝En el cual convergen la educación y Formación académica en general, dando un beneficio en estudios de Preparatoria, Bachillerato Ejecutivo, Carreras técnicas, diplomados, cursos, talleres, seminarios, conferencias, licenciaturas, maestrías y doctorados dirigidos en especial a grupos y sectores específicos como lo son: madres solteras, personas con discapacidades, trabajadores en todos los ramos, jóvenes y adultos que hayan sido afectados por la pandemia y vean amenazados la culminación de sus estudios a causa de ello o tengan la necesidad de estudiar para encontrar una mejor oportunidad de empleo, así mismo estará abierto al público en general, “CREANDO FUTURO” es el eslogan del proyecto y con ello dicen todo. Adaptarse e innovar son dos conceptos que vienen trabajando estas dos redes desde hace tiempo y que hace una diferencia a otras organizaciones, sumando a ello operaciones de estrategias para generar vinculaciones, gestiones y trabajo en sinergia, siendo proactivos y buscando siempre enfocar ese trabajo hacia los objetos sociales de las OSC's y ONG's para cuales fueron creadas, es por ello que en este nuevo proyecto está incluida la participación directa estas organizaciones para la gestión, representación y desarrollo del mismo proyecto.

Cabe hacer mención que el inicio de este proyecto fue la Escuela de Formación Política “Gral. Carlos A. Vidal” Capítulo (sede) Morelos, que tiene escasos dos meses de iniciar y que también fue creada por estas dos redes y la cual está dentro del proyecto Centro de Formación México y siendo beneficiada de manera inmediata por este centro con preparatoria y bachillerato, adjunto a las asignaturas académicas que llevan en temas políticos (apartidistas), esta escuela tiene como finalidad ser semillero de líderes sociales, políticos y empresariales con una esencia más social y humana.

El Centro de Formación México se realizó con el apoyo de la iniciativa privada y de integrantes de OSC's quienes aportaron económicamente para dar vida a este nuevo proyecto social; el programa y sus sistemas son evolutivos, progresivos y adaptativos, tres características que siempre busca Red Ciudadana Para La Transformación aplicar en sus programas. No es un programa de gobierno, es en sistema online, con los registros, etc., en orden y que se requieren para esta función; siempre pensando en todos aquellos que desean estudiar pero que sus tiempos no se los permiten, aquí les daremos varias opciones para que nunca se sientan limitados para poder estudiar, se hace una *CONVOCATORIA a participar a todas las Organizaciones, tendrán un beneficio económico por ello, el proyecto es un Colectivo Social. Para más informes comunícate al tel. 7774231431.

Gracias a la OEM y al periódico el Sol de Cuernavaca y de Cuautla por su apoyo en este proyecto.

Está en puerta concretarse el proyecto de generar contenido informativo multimedia para redes sociales, haciendo diversos programas, este proyecto es también realizado por la Red Ciudadana Para La Transformación (RCPLT) y será un espacio donde se manejará información relevante y de calidad en temas diversos de interés y beneficio para los ciudadanos y siempre buscando integrar a las OSC's y que las una, como lo es este espacio que nos proporciona la OEM y que ha sido relevante para las organizaciones de la sociedad civil, punta de lanza en diferentes proyectos y que en este proyecto de comunicación multimedia esta participativo y trabajando de forma colaborativa para crear en Internet mejores programas y contenido, en el participará de arranque la Lic. Ofelia Salinas, gran exponente del trabajo de asistencia social y en particular los Derechos Humanos y con experiencia en comunicación, el que escribe estará acompañándola y un grupo más de compañeros y compañeras que con gusto daremos lo mejor de nosotros para este proyecto, siendo los primeros en Morelos en crean un medio de este tipo y características de parte de las ONG's y OSC's.