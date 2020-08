No temamos a los microorganismos

Queridos lectores, son tantas las expectativas que levantó el impecable trabajo del Dr. Eduardo Corona Martínez, investigador, biólogo, antropólogo, paleontólogo y un largo etcétera, que les cuento que actualmente labora en el Centro INAH Morelos.

Y como les anuncié que la tercera parte tendría un bellísimo final, en la madrugada del día que escribí estas líneas me desperté sobresaltada pensando ¿y si esta tercera parte los defrauda? Pero en cuanto asomó el sol, abrí la ventana de mi estancia pegada a la barranca de Amanalco, hasta donde por un milagro de la naturaleza creció un enorme árbol de guajes desde el fondo, así es que su copa la tengo a nivel de mi vista. Y como todos los días hago, -por favor no vayan a creer que estoy loca-, lo saludé y acaricié alguna de las preciosas hojas que están a mi alcance.

Tanta belleza de la naturaleza disipó todo mi temor, así es que ahí les voy: La vez pasada ya no les platiqué del hallazgo que realizó el doctor en Arqueología Raúl González Quezada, investigador por parte del INAH Morelos, en la zona conocida como El Tlatoani, ubicada en las inmediaciones del poblado de Tlayacapan.

Ahí, en un entierro que obedece a la época posclásica temprana, entre el 900 a.de C. y el 1200 d.de nuestra era, él y Corona Martínez observaron en las vértebras del esqueleto humano, lesiones que actualmente estudian para comprobar si es un caso de zoonosis (esto es cualquier enfermedad infecciosa que se trasmite de animales a seres humano) o no. Refiere el Dr. Corona Martínez que estas investigaciones y muchas más indican n que la arqueología con un abordaje interdisciplinario principalmente con la biología, conduce al conocimiento no solo de enfermedades antiguas y sus impactos en el bienestar humano de aquellas épocas, sino del clima, ecología y parámetros socio económicos de sus entornos, de posibles contagios de animales a seres humanos que ayuden a dilucidar aspectos del presente.

Y aquí continúo con el trabajo del Dr. Corona Martínez: “De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, innumerables estudios indican que las zoonosis que se comparten entre animales y humanos son 240 de las 400 enfermedades conocidas. Esto da como resultado que desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, la mayoría de las enfermedades infecciosas son de origen animal como el Zika, VIH, Ébola, entre otras y actualmente el Covid19. Los efectos sociales de las zoonosis son terribles, al año millones de seres humanos infectados, y el mismo número de muertes alrededor del planeta, pérdidas económicas de millones de dólares agravadas durante las últimas dos décadas. Es tan grave el problema que el 6 de julio pasado se celebró el Día Internacional de las Zoonosis”. Y aquí empieza lo interesante queridos lectores, bueno todo, pero verán, pongan atención: “Si se considera que el Antropoceno (del griego anthropos ser humano y Kainos nuevo, que se refiere a la era geológica actual, después del Holoceno y caracterizada por cambios ecológicos ocasionados por el ser humano) se da entre los inicios de la Revolución Industrial del siglo XIX y el período del llamado “La Gran Aceleración” a partir de los años cincuenta, nos indican cifras alarmantes de pérdidas de hábitats con la consabida extinción de especies y el aumento de sobrepoblaciones humanas. De nuestra terrible adicción a los combustibles fósiles como el petróleo, gas natural, etc… y nuestras consecuentes emisiones de dióxido de carbono, el famoso Co2. A ello se suman estudios que refieren que el crecimiento de las enfermedades infecciosas están relacionadas al aumento de la agricultura y ganadería intensivas. Los humanos somos un modificador importante de los paisajes naturales, sin pensar en el daño que eso ocasiona no solo a los ecosistemas sino a nosotros mismos y todos los que habitamos en el planeta. La apropiación de estos paisajes (donde se levantan modernos complejos habitacionales, se hacen carreteras, se invaden selvas y zonas protegidas, se rebanan montañas para hacer minas, se cambia el curso de los ríos para hacer presas y un largo etc. Todo esto nos está pasando la factura. Los humanos somos la terrible especie invasora y modificadora de paisajes naturales para el beneficio de algunas corporaciones que enriquecen mucho a muy pocos y empobrecen y vulnerabilizan a la mayoría desde el Neolítico y si aumenta la población humana…, se les tendrá que alimentar y las enfermedades infecciosas entre animales y seres humanos aumentará. Aquí es donde considero que entramos cada uno de nosotros, amigos lectores, el reto que tenemos en el hoy día y de cara al futuro es enorme y claro está se requerirá del concierto de gobiernos y organismos a nivel internacional, pero como no tenemos tiempo para esperar a que esto ocurra hoy ya no se vale preocuparse sino ocuparse. Si hay un cambio posible, ¿saben cuál es? El cambio de cada uno sin importar si el otro lo hace o no. Acaben con las compras compulsivas de bienes que en la mayoría de las ocasiones no son indispensables porque cada compra no solo afecta a un árbol o a un animal, el plástico y casi todo está hecho de recursos naturales que provienen o del fondo de la tierra, los mares o superficie. ¡Tengamos conciencia! Cada vez que acudan de compras piensen antes de hacerlo si es estrictamente necesario o no lo es. Hoy que literalmente el mundo entero está tras un cubre boca, -con contadas excepciones-, más que nunca nos damos cuenta de la vulnerabilidad de la especie humana. “Necesitamos fomentar sociedades equilibradas con justicia económica. Esto requiere de inversiones para investigaciones básicas y una estrategia informativa que permita generar aprendizajes sociales, no visiones alarmistas sobre los virus, las bacterias y los microorganismos porque eso es generar temor a lo desconocido. Estos son los organismos más antiguos del planeta tal vez podamos aprender a convivir con ellos y con el resto de la naturaleza, somos parte de ella.” Si dije en mi anterior artículo que el final es bellísimo, creo no defraudarlos, porque si bien me refería a que este súper trabajo del Dr. Corona Martínez que además de sus títulos universitarios ya referidos, pertenece a las más prestigiadas instituciones académicas y científicas nacionales y cuya principal línea de investigación son los cambios y persisitencias presentes en la relación entre los humanos y la fauna por lo que ha desarrollado trabajos en las áreas de paleontología y arqueozoología, etnozoología e historia de la biología. Esto y mucho más que no cabría en todo este espacio, le da al Dr. Corona Martínez autoridad académica, científica y moral para referirse a este tan interesante tema que atañe a la humanidad entera. Por lo mismo con mis modestas líneas los invito a no esperar un cambio espectacular, gubernamental, hagámoslo a nivel familiar cada quien a partir de hoy. Tomemos el destino en nuestras manos y pasemos de boca en boca que nuestra sociedad tiene que basarse en medidas drásticas. “Ser conscientes de nuestra vulnerabilidad es una tarea clave”, pero fuera de las agendas científicas y gubernamentales en las que no podemos incidir, tomemos entre nuestras manos, investiguemos si es posible, qué podemos hacer para disminuir el cambio climático y el deterioro ambiental. Ya, por favor, no se vale seguir siendo inconscientes e ignorar lo que estamos provocando y lo que nos espera si no actuamos ya. ¿No es bellísimo este final? Tenemos el destino en nuestras manos, en las de cada uno de nosotros. ¡Hagámoslo!