No sé qué tienen las flores

Un alivio para estos tiempos de distancias y soledades, aparte de los ya aquí compartidos de la cocina tradicional y la lectura de mitos y leyendas, son las películas y series que ofrecen las plataformas digitales. Recientemente, en la más popular de ellas se incluyó Chavela, un documental de 2017 que en una hora y treinta y tres minutos nos transporta al mundo en que se desarrolló la indómita vida de la cantante de ranchero María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, mejor conocida como Chavela Vargas, la que en palabras de José Alfredo Jiménez fuera su mejor intérprete, la mexicana nacida en Costa Rica, la que en tierra de machos fue más macha que todos, la que cabalgó a lomo de la pasión por la vida, la amante de Frida Kahlo, la que vino a Morelos, a Tepoztlán, a vivir su exilio, y su soledad y embriaguez sin límites.

El que no sabe de amores, Llorona

/ no sabe lo que es martirio…

En nuestro estado, sobretodo en Cuernavaca, Tlayacapan, Zacualpan y Tepoztlán, pero no únicamente allí, un buen número de artistas e intelectuales han encontrado su lugar de residencia, pero al cual no se integran, o no sabemos integrarlos en cuanto a su producción intelectual o artística, pues lo que producen no circula entre la población morelense o en sus instituciones. Hemos sido y somos refugio de algunos de los talentos y mentes más privilegiadas que habitan la tierra. Chavela Vargas vivió desde los 70´s del siglo pasado hasta su muerte en 2012 en Tepoztlán, en el documental dice que la hacía muy feliz vivir junto a sus cerros. Los primeros 20 años que estuvo aquí se le creyó muerta, pero no lo estaba, andaba de parranda.

Hay muertos que no hacen ruido, Llorona / y es más largo su penar

Que ganas de haberla visto cantar en el Jardín Borda o en el Teatro Ocampo, pero el primer teatro que pisó en su vida fue en España. Se presentó en el mítico Teatro Olympia de París (gracias a su ferviente admirador Pedro Almodóvar) antes que en el Teatro de Bellas Artes o el Auditorio Nacional, pues aquí la considerábamos cantante de cabaret no de escenarios. Su resurgimiento artístico comenzó en El Hábito de Coyoacán y en El Caracol de Madrid, aquí no le tuvimos la suficiente fe o estima. En nuestro país los circuitos artísticos siguen destinados a exponentes de las Bellas Artes, marginando a la gran mayoría de los artistas de extracción popular o de temáticas populares (populares, no comerciales, no confundir) independientemente de su grado de desarrollo artístico y talento.

Si pueden, no dejen de ver este documental, es un viaje a un México que se va difuminando pero que aún se mantiene vivo en recuerdos y gustos, pues apela a esa mexicanidad profunda, de claroscuros y siempre a corazón abierto. El arte de Chavela se mantiene vigente, su portentosa capacidad de brindarse entera en su canto no puede menos que conmover y transmitir poderosamente las delicias y sufrimientos de este planeta, que actualmente no ha podido reponer su ausencia. El 15 de abril del 2012, desde el Palacio de Bellas Artes, se despidió de México cantando La llorona, para morir el domingo 15 de agosto a su regreso de su gira por España, donde no quiso atenderse médicamente pues quería morir en suelo mexicano.

No sé qué tienen las flores, Llorona / las flores del camposanto / que cuando el viento las mueve / parece que están llorando.