A mediados de la década de los 70 estalló el movimiento punk, lleno de jóvenes descontentos con el sistema y con la comodidad que más bien tenía tintes de ensimismamiento. “No Future” pronto se volvió la consigna rebelde que encapsulaba todo su malestar. Querían ser diferentes, exigían otra vida, una verdadera, la auténtica y al mismo tiempo, más descontentos, sabían que no podrían tenerla. Para ellos el presente estaba incompleto, el pasado carecía de importancia y el porvenir estaba vedado. En esa frustración no había expectativas. No había futuro.

Ahora no somos más sabios, pero hemos conseguido salir adelante. Sin embargo, las vicisitudes del pasado no se resolvieron y restándole importancia, se volvieron menos visibles. Como edificio abandonado que se desgasta con el tiempo, el presente no ha dejado de crujir con el peso de los daños. Lo que sorprende no es el inevitable y precipitado colapso que se espera, en realidad, es el lento y prolongado marchitamiento de cada nivel que torna casi imperceptible la efectiva decadencia. Tanto es así que siempre que busquemos el origen de las dificultades debemos remontarnos más allá de las meras apariencias. Los problemas de hoy son reflejo de la irresolución de ayer.

En la actualidad es posible vislumbrar un paralelismo con la juventud del país y la frase punk que sentenciaba hace 50 años la denegación y pérdida del futuro. El lunes 24 de agosto, hace unos días, comenzó el nuevo ciclo escolar con “Aprende en casa II” y la Secretaría de Educación Pública, con ayuda de programas televisivos, planea incorporar a la nueva normalidad la educación en modalidad a distancia hasta que la crisis sanitaria permita reanudar el regreso a las aulas.

La solución parece más una manifestación de ineficiencias. En una encuesta del 2018 el Instituto Federal de Telecomunicaciones, lanzó la cifra que el 11% de la población, aproximadamente 14 millones de personas en zonas rurales, no cuentan con un aparato de televisión. A la par, datos del INEGI revelan que en 16 millones de hogares no tienen acceso a internet, lo cual imposibilita unirse a las clases en línea. Y la situación no parece mejorar, pese al optimismo de las autoridades. La Secretaría de Educación Pública informó que en menos cinco meses de la pandemia más de 2 millones y medio de alumnos entre preescolar, primaria y secundaria han abandonado los estudios.

No ha caído el telón y ya intuimos cómo terminará la obra. Los niños que crecerán, la futura juventud que puede asegurar el porvenir del país y para ellos mismos, está siendo fracturada. Presenciamos no sólo un retroceso en la economía, también un desgarro en la educación. Disfrazar salidas rápidas de soluciones sólo hará más profundo el daño. El problema no sólo tiene eco en el presente. Sigue resonando aquella consigna de los 70 que advierte la pérdida del mañana.

Y el tiempo no perdonará el retraso de una generación que está perdiéndose. Su porvenir está siendo truncado y las expectativas no son esperanzadoras. Cada día se reduce más la posibilidad de mejora y sólo queda la misma negación, que como profecía vendrá de lejos para cumplir el despojo: sin futuro.





anthonyjoabolivera@gmail.com