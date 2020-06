 No a la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales

¡Así es, queridos lectores! Dejen que les explique el porqué de la gravedad de esa propuesta. Este rechazo se trata de conciencia, cultura, justicia social, ética y amor por México. Verán porqué lo digo.

∝Leyendo al Dr. Luis Tamayo me informo que desde febrero del año pasado el diputado Heraclio Rodríguez Gómez al promover la aprobación de esa ley en realidad está atentando contra México, ya que a la par que favorecen a megacorporaciones trasnacionales como Monsanto (entre otras), perjudican al campesinado sobre todo del centro y sur del país. ¿Qué la 4T no se trata de apoyar a los pobres entre los pobres y dentro de esa denominación está el campesinado? Fíjense, al comenzar estas líneas hace varios días, lo hice envuelta en los inefables acordes del Danzón número 2 de nuestro famoso vecino de Tepoztlán, Arturo Márquez, el tema de mi columna de hoy iba a ser otro, pero al leer el artículo del Dr. Luis Tamayo, cambié mi propuesta inicial y aquí estoy esgrimiendo mi espada desde estas modestas líneas del importante periódico que me publica, semana a semana, para sumarme al ¡No! a esa reforma.

Detallo el porqué de mi negativa con un solo ejemplo: el cultivo del maíz. Me adentro en nuestra formidable cultura ancestral, concretamente en la participación que revistió su cultivo en la cultura nacional, en el papel destacado que ha tenido en la conformación de nuestra identidad como mexicanos y en el peligro que corre el cultivo original de la milpa y de sus sembradores los que de ser aprobada esa reforma de marras, las corporaciones patentarían los diferentes cultivos ya que al modificarlos genéticamente serían los dueños de las mismas, con lo que criminalizarían a nuestros campesinos si los usaran sin pagarles derechos por ello. ¡Imaginen por un instante lo que eso representaría! Afortunadamente cada vez son más las voces que se alzan para protestar por esta inhumana, canalla, ridícula y completamente fuera de lugar ley de pacotilla. ¿Por qué tendría México que asumir un acuerdo que dañaría su soberanía o permitir el ingreso de innovaciones que contaminarán nuestras especies originales?

Como muchos de ustedes, queridos lectores, saben, el maíz se conoce en Mesoamérica hará unos seis mil años y este cultivo, desde su domesticación que prácticamente no ha variado hasta nuestros días, debemos defenderlo. He de confesarles que leyendo además al trabajo académico de excelencia de la historiadora Erika Román Montes de Oca, autora de Ritos y Milpas en Amatlán de Quetzalcóatl, Morelos y de Jesús Eduardo Licea Reséndiz, Maestro en Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural, coautor del mismo trabajo, constaté la importancia de la milpa en el desarrollo de la identidad no sólo de Morelos sino de gran parte de México al hablar de la milpa como el proceso identitario del campesinado morelense.

Pero además, no hay un solo libro que no atestigüe de su importancia para todo mexicano que se precie de serlo y es que la vida del maíz ha sido tan importante para todos nosotros, que desde su domesticación regular y consumo a lo largo de Mesoamérica todos los pueblos reconocían, en el maíz su alimento principal, una fuerza vital con la que desde entonces se han identificado fuertemente. Tanto que se le ha rendido culto a través de distintas deidades, en la mitología mexica se le conoce como Cintéotl, palabra náhuatl que significa el dios Mazorca, hijo de la diosa de la tierra y del dios solar, era una deidad que podía asumir los dos sexos. También como Chicomecóatl o Siete Serpiente, deidad que fray Bernardino de Sahagún compara con la Ceres romana y asimismo se le rindió culto como Xilonen, mazorca delicada, entre otras deidades más que abarcan hasta la zona maya. Es tan complejo este culto que el antropólogo, historiador, filólogo, musicólogo, escritor Antonio García de León, quien fuera un gran maestro mío en la maestría de Historia en el CIDHEM, ahora Colegio de Morelos, ha dedicado varios años a escribir en torno a este fenómeno tan interesante y que ahora gracias a la manipulación genética que se ha hecho del maíz, amenaza con convertir a nuestro grano, en alimento transgénico, con lo que además del riesgo que se corre de que la mazorca original desaparezca de la dieta del mexicano, ignoramos sus efectos en nuestra salud. Y si desde siempre los campesinos han guardado sus mejores granos incluso pasándolos de generación en generación para mejorar y asegurar sus cultivos, ¿por qué se les prohibiría seguir con esa ancestral costumbre? O sea que esta propuesta de reforma por donde se le mire es una aberración. En qué cabeza cabe que esos valiosos y altamente nutritivos granos que representan la bondad de la naturaleza misma, seguridad alimentaria, sabiduría y conocimiento ancestral, pasen ahora a ser propiedad intelectual de corporativos sean nacionales o extranjeros y por ende, cada vez que alguien quisiera usar o reproducir cualquier semilla tendría que pagar derechos o incurrir en un delito de no hacerlo. Y esto aplica no solo para el maíz, sino para cualquier cultivo. Y ojo, aún no tratamos los detalles relacionados con la salud y el deterioro ambiental causado por los transgénicos. Y hasta el próximo lunes.