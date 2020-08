Ninguna como Susana Alexander

La primera actriz Susana Alexander presentará el espectáculo “Madre sólo hay una, y como yo ninguna” en formato virtual, ya que canceló su gira por la República Mexicana a raíz de la pandemia.

Este emotivo y divertido unipersonal, busca llevar un momento inolvidable y agradable hasta la comodidad del hogar de las personas. La cita es el sábado 8 de agosto a las 18:00 horas a través de la página www.arema.mx.

“Es un espectáculo que llevo haciendo ya por varios años, no es una obra de teatro, es un unipersonal en el que hablo hermosamente de la madre a través de poesía y cuentos en su mayoría de escritores mexicanas. No tengo ningún personaje, soy la que pasa la voz entre los textos y el público”, expresó Susana Alexander.

“Todo se grabó con las medidas necesarias de higiene en mis casa, todo fue de gran calidad, realmente me sentía en el escenario de Bellas Artes. Al finalizar leo un texto muy conmovedor de ‘El libro de mi madre’ de Albert Cohen, y cuando terminé la grabación, uno de los camarógrafos me dijo, ya me hizo usted llorar y estaba secando sus lágrimas; eso debe pasar seguramente en el teatro aunque yo no veo al público y espero transmitir esto en esta versión virtual”.

A través de este espectáculo, Susana invita al público a vivir la magia de la poesía con un reconocimiento a las madres y un recordatorio para todos que debemos cuidarlas, quererlas y valorarlas.

La actriz comentó que es importante adaptarse a esta nueva normalidad, para tener una fuente de trabajo y mantenerse vigente ante el público; así como brindar una buena opción de entretenimiento y reflexión.

“Eso de no poderme comunicar con el público de manera directa es lo que me tiene mal, porque los actores trabajamos para la gente y necesitamos de ellos para funcionar, pero esta es una buena oportunidad para seguir trabajando en estos momentos, pues con los teatros cerrados no se nos permite hacer funciones, pero es importante continuar, porque nuestro trabajo lo hacemos con toda la pasión del mundo”.

Con este espectáculo, Susana Alexander hará suspirar a sus espectadores con cada una de las palabras y gesticulaciones de la actriz, pero también les arrancará fuertes carcajadas con sus ocurrencias y comentarios. El costo de los accesos es de $100 (hasta el 7 de agosto) y $120 el día del evento.