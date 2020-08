El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó la semana pasada que, tras los nuevos datos sobre Genaro García Luna, los gobiernos anteriores pueden considerarse “NARCOESTADOS” por sus vínculos con el crimen organizado. ¿Qué es un narcoestado? No existe una definición precisa, pero se dice que existe un narcoestado cuando las instituciones políticas de un país se encuentran influenciadas o controladas por el narcotráfico y cuando sus dirigentes desempeñan, simultáneamente, cargos como funcionarios públicos y, al mismo tiempo, son miembros de las redes de tráfico de drogas. Un narcoestado es un Estado donde la institución dominante es la empresa criminal. Los funcionarios de ese Estado están todos coludidos con el narco, pero no por una cuestión de corruptelas personales o grupales, sino sencillamente porque el narco es el patrón de ese Estado. En la comunidad internacional se consideran sólo a unos pocos países como narcoestados: Afganistán, Guinea Bisseau, Kosovo y, para el gobierno de Estados Unidos, también Venezuela. En realidad, ni siquiera Colombia en los tiempos de Pablo Escobar fue un narcoestado, aunque estuvo cerca de serlo. Por supuesto que ha habido, y hay, casos de funcionarios coludidos e integrantes del narcotráfico. También hay regiones del país donde el control del crimen organizado es evidente, pero ni la mayoría de los funcionarios son parte del narcotráfico ni tampoco las instituciones están tomadas por éste. Es más, en el caso del propio exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna quien está detenido en Estados Unidos con acusaciones que no son en absoluto claras, su proceso ni siquiera ha iniciado formalmente, no se le puede considerar ya culpable. Tampoco a sus colaboradores, como Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, en una vinculación en la que pareciera que la fiscalía de Nueva York quiere fortalecer el caso incluyendo nuevos personajes para darle cuerpo a una acusación que se ve endeble, pero eso no convierte a México en un narcoestado. Las instituciones no son parte del narcotráfico, no lo es el presidente ni sus principales funcionarios ni el Congreso ni el Poder Judicial. Ni los mandos militares. No lo fueron en los pasados sexenios y no lo son ahora. No tenemos, como en algunos países de Sudamérica, al narcotráfico dirigiendo desde el palacio nacional o desde la cúpula militar. Decir que México fue un narcoestado puede ser publicitariamente útil, pero las palabras son muy poderosas, hay que tener cuidado en cómo se utilizan. Si el México del pasado inmediato fue un narcoestado, también podría serlo en el presente. Y los costos de esa definición pueden ser altísimos en el terreno diplomático, económico, comercial y de seguridad. Hablar del narcoestado es complejo porque implicaría que la actividad delictiva del narcotráfico estaría controlando las diferentes esferas del poder y en México eso no pasa. Donde no llegue el Estado llegarán los cárteles del crimen organizado, “nos veremos pronto y prometo que será mejor que cualquier otro momento del mundo”. Buen Fin de Semana.