Nacer y renacer: Iván Ocampo presenta su evolución artística en Nicté

El artista Iván Ocampo presenta su exposición "Nacer y renacer" en la galería del espacio cultural Nicté, su primera exposición individual, en la que muestra su evolución pictórica y la inclusión de nuevas técnicas en su proceso.

Principalmente, Iván realiza obras de formato pequeño, y esta exposición representa lo que ha creado en los últimos dos años, un trabajo de exploración sobre el tema de nacer y renacer.

La exposición está integrada por 17 piezas, de las cuales dos forman parte de una exploración pictórica y de técnicas hacia las obras más recientes.

"Decidí llamarle 'Nacer y renacer' porque cada obra tiene un peso emocional muy grande, cada pieza representa un punto de inflexión de alguna u otra forma en mi vida, que me ha llevado a explorar nuevas cosas y a aventurarme a hacer lo que antes me daba miedo. Eso es un renacer, atreverse a hacer cosas que creías imposibles", expresó Iván Ocampo.

Entre las cosas que el artista destaca en este aspecto del miedo, comenta que una de ellas era no mostrar sus obras porque pensaba que eran malas. Sin embargo, el apoyo y los consejos de sus colegas le han ayudado en este sentido.

"Cuando decidí tomar el camino de dedicarme al arte y hacerlo más formal, comencé a acercarme a amigos que se dedican a esto, y me decían que estaba muy bien, que aterrizara mis ideas, explorara más cosas, y eso me motivó a seguir creando; y cada día a buscar un tema y que las piezas conectaran entre sí".

Iván experimenta con nuevas técnicas

Iván suele realizar su obra en formatos pequeños, en especial por el ahorro de material, y generalmente usaba solo lápices de colores, pero ahora ha descubierto nuevas técnicas e incluye diversas texturas.

"Los lápices de colores me gustan por la versatilidad que tienen, al igual que el lápiz de grafito. Sin embargo, en las obras más recientes he trabajado con técnicas mixtas, ya que en algunos casos las pinceladas dejan texturas diferentes. Anteriormente, mis piezas eran muy pulcras en cuestión de técnica, tanto que llegaban a pensar que eran impresiones y no dibujos a mano. Ahora, agregar pintura y dar brochazos expresivos hace que la obra tenga más vida".

Asimismo, comentó que la acuarela ayuda a tener más texturas y a trabajar más rápido, ya que cuando escurre la pintura enriquece la textura y las tonalidades.

Su formación artística ha sido mayormente autodidacta, pues ha aprendido en cursos y talleres diversos desde la exploración propia de temas de su interés.

"Comencé a pintar hace como ocho años, cuando iba en la secundaria, y he hecho muchas cosas de mural y rotulación. Empezó como un pasatiempo, pero realmente es algo que me gusta y quise profesionalizar. Por otro lado, actualmente estudio Diseño de Moda en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), una carrera que también disfruto mucho".

El artista se mostró muy feliz con esta primera exposición individual, que será un detonante para próximas actividades en su carrera.

La exposición "Nacer y renacer" permanecerá en Nicté hasta el 27 de octubre. Visítala en Miraval Plaza, 2do. piso, local 10b. Las obras también están a la venta.

Iván Ocampo presenta "Nacer y renacer", una exposición que refleja su evolución artística a través de 17 piezas llenas de texturas y emociones. / Maritza Cuevas / El Sol de Cuernavaca