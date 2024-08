Músicos de Morelos se unen para homenajear a Cipriano Izquierdo

Músicos de Morelos se unieron para presentar un concierto especial en homenaje al reconocido músico Cipriano Izquierdo, para celebrar la amistad, las enseñanzas y por supuesto sus 54 años de trayectoria musical, la cita es el próximo 16 de agosto a las 17:00 horas en el Teatro Ocampo. Costo: 200 pesos.

Cipriano Izquierdo destaca como instrumentista en la armónica, flauta y saxofón, así como compositor y fundador de diversas bandas como Talón San Cosme, La Nopalera, Mitote Jazz, Som Bit y Ciprianodonte, entre otros. En Morelos, ha sido maestro de diversas generaciones en la música.

Este homenaje surge por idea de David Caspeta, músico con gran reconocimiento, que proviene de una familia de músicos autodidactas, y que ha trabajado con Cipriano desde hace muchos años.

“Con el criterio de haber conocido y convivido con músicos muy importantes en sus viajes por el mundo, cuando Cipriano se estableció en Cuernavaca, empezó a ver quiénes eran los músicos más destacados, buscando la destreza y su concepto musical, se fijó en David y lo invitó a tocar con él, y así ha sido durante muchos años. En una ocasión, David me dijo que quería hacer un homenaje a Cipriano, por ser una persona que aprecia mucho, y que además es momento de devolverle algo de todo lo que nos ha dado como músicos, me pareció una buena idea y así se impulsó este gran concierto”, expresó Ricardo Pompa, músico y productor musical.

Cipriano se ha caracterizado por impulsar a otros músicos en la escena de Morelos y a nivel nacional llevándolos de gira, incluirlos en las grabaciones de sus álbumes e invitándolos a sus proyectos.

“Cipriano es un músico con mucha exposición a nivel internacional de música muy específica y ecléctica, y gracias a sus enseñanzas ha expandido nuestros horizontes musicales. Entonces, este concierto es un agradecimiento genuino que tiene David y el que tenemos nosotros y nos pareció una excelente idea”.

¿Quiénes participan?

Entre los músicos que van a participar en este concierto homenaje están: Víctor Castillo, David Caspeta, Darío Abdalá, Haidi von Son, Ricardo Pompa, Guillermo González, Omar Vázquez, Cris Van Beuren, Sósimo Hernández, Ámbar Caspeta, Juan Tau, Rogelio Castelán, Roberto Tercero, Sandra Romero, Alejandra García, César Rosales, Tiki Bermejo, Azucena Méndez, Odiseo Reyes, Ana Ruiz, Keiko Niikura, Samuel Martínez, Alejandro Corona, Jorge Morenos, Carlos Torres el Chamaco y Omar Anguiano.

“La mayoría hemos sido colaboradores de sus proyectos y compañeros de trabajo de él, por lo que este concierto es una celebración de compañerismo, de experiencias y de revivir la música con los mismos músicos que han sido siempre, para mí, una afirmación de complicidad”.

El programa musical que presentarán esa tarde será una sorpresa para el público incluyendo canciones y obras que Cipriano ha creado a lo largo de su amplia trayectoria.

“Parte de la personalidad de Cipriano, tiene esa característica que no le gusta que todo sea planeado, es decir, que haya cosas espontáneas, y es que esa es la manera en la que él ha compartido con nosotros, y este concierto tendrá algo de eso. El programa incluye canciones y obras que él ha creado como instrumentista y compositor; pero también habrá un repertorio del mundo, que Cipriano ha incluido en sus proyectos y que es música que ha trabajado con nosotros”.

“Cipriano un maestro de música que abre la mente”

Ricardo Pompa recordó que, en sus inicios en la música, Cipriano Izquierdo lo buscó en dos ocasiones para trabajar con él, y ha participado a su lado en diversos proyectos, y considera que en su vida ha sido un gran maestro.

“La primera vez que llamó a mi casa no hubo respuesta porque mi familia no estaba muy abierta a personas nuevas. Ya la segunda vez que me buscó, como ya estaba estudiando música tenía una mayor conciencia y me integré a sus proyectos como pianista. En ese tiempo, yo tenía un viaje muy conectado con la música clásica, con bossa nova y un poco con el jazz, y justo esos estilos musicales están conectados con lo que Cipriano venía trabajando de hace mucho tiempo, claro yo manejaba poquitos estilos, y él un abanico enorme de ritmos, lo que implicó un gran desafío para mí”.

Recuerda que tenía que estudiar los ritmos, porque Cipriano no solo le daba la partitura de la canción, sino que tenía que practicar diferentes rítmicas que no eran tan fácil.

“Me puso a trabajar mucho, al principio su dinámica de ensayo y el ambiente era muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado, después me fue cayendo el veinte y eso me ayudó mucho porque abrió mi mente a convivir con gente que tenga maneras de ser y de vivir súper diferentes, para que todo fluya en un show”.

Sobre la trayectoria de Cipriano Izquierdo:

Miguel Izquierdo, escritor y promotor cultural, hermano de Cipriano comparte esta breve semblanza del talentoso músico:

Ciprianodonte empezó a soplar la armónica por ahí de los dos años, y desde entonces se hizo músico. Con tal instrumento participó en una banda de San Luis Potosí, antes de los 20 años. Definido desde entonces por la música, fintó a su padre para irse a estudiar Ciencias Químicas al IPN en Ciudad de México, y se enroló en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, en San Cosme, en el virreinal edificio de Mascarones.

A principios de los años sesenta, con la llegada a México del bossa nova brasileño, se fijó la meta de viajar a Brasil. Ya en CDMX por el año 1969 se fue a cumplir su propósito, incorporándose al grupo del reconocido músico y productor Joao de Aquino. En 1972 regresó a México, con ese grupo, y dieron conciertos en SLP y CDMX.

Junto con Javier Izquierdo, Marcial Alejandro, Maru Enríquez, el Chamaco Torres, René Lemus y Arturo Chamorro, fundó el grupo La Nopalera, con el que hicieron giras por el país, Centroamérica y por Europa, llegando a crear, producir y distribuir cuatro discos de larga duración

Ha recibido en dos ocasiones la beca del FONCA y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores, como artista consolidado de la misma institución, con la tarea de realizar composiciones en varios ritmos de su interés, fundamentalmente latinoamericanos.