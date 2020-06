Mujeres líderes frente al coronavirus

De 193 países que integran la Organización de las Naciones Unidas, menos del 7% están dirigidos por Mujeres, quienes han sido más exitosas en la gestión de la pandemia. De manera particular, Dinamarca, Islandia, Finlandia, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega y Taiwán cuyas líderes son mujeres, han sido mejor evaluados por las medidas implementadas con oportunidad y asertividad, teniendo hoy el menor número de contagios y muertes e incluso en varios de ellos ya regresaron los niños a las escuelas.

¿Por qué las mujeres respondieron de mejor manera a la pandemia?, los números nos demuestran que no es casualidad:

El común denominador de estas jefas de Estado esque tomaron decisiones más rápido, comunicaron con claridad el tamaño del problema, implementaron medidas adecuadas, supieron pedir con empatía que la gente aceptara el confinamiento inmediato, cerraron fronteras, aplicaron pruebas masivas e implementaron estrategias de comunicación asertivas.

Las mujeres comprendieron mejor cómo esta crisis afecta a una familia y lo tuvieron en cuenta a la hora de tomar decisiones, basadas en sus propias experiencias de vida. Las mandatarias fueron humildes para reconocer la realidad rápidamente, es decir, se ahorraron el periodo de negación que muchos hombres gobernantes tuvieron y los llevaron a perder el tiempo.

Por ejemplo, Islandia, desde el primer día realizó test gratuitos a toda la población, emprendió un sistema de confinamiento selectivo y garantizó el salario completo a las personas que se aislaron; Noruega realizó una campaña enfocada a niños y niñas bajo el argumento de que deben ejercer sus derechos y sentirse parte de la toma de decisiones; en Alemania, la canciller brindó solo un discurso breve en el que comparó esta pandemia con la Segunda Guerra Mundial e hizo conciencia en su población acerca de la realidad de la crisis y en Taiwán, se apostó por la inteligencia de datos y la búsqueda exhaustiva de casos.

Las medidas que implementaron estuvieron basadas en la ciencia, usaron la creatividad, tuvieron empatía, fueron transparentes y hablaron con la verdad,mientras que en algunos países liderados por hombres la perspectiva fue machista, poco sensible, trataron de mostrarse más fuertes que el virus con posturas autoritarias, como si se tratara de una guerra y no de una lucha contra un enemigo invisible al que no se le puede derrotar con armas,

Sin embargo, no podemos dejar de reconocer qué las mujeres son las más afectadas en el mundo por diversas consecuencias que ha generado la pandemia, como la violencia doméstica que se ha hecho aún máspresente durante el confinamiento, por ello, la ONU ha recomendado implementar medidas para hacer frente a este problema a través de apoyos económicos a mujeres, distribución equitativa de las tareas del hogar e impulsar los temas de igualdad y género.

Todo esto nos lleva a la conclusión de que, para salir adelante en estas enormes crisis de salud y economía, es muy importante que las mujeres estemos en la toma de decisiones y entender que debemos continuar por el camino de la igualdad, porque las mujeres no solo somos la mitad de la población, sino pieza clave en el desarrollo de nuestros países.





Secretaria General del CEN del PRI

Twitter @caroviggiano

caroviggiano@hotmail.com