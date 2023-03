Mujeres en Morelos hacen camino al andar

En la política, en la cultura y en las artes, así como en el mundo empresarial, existen mujeres destacadas, quienes desde sus trincheras han sido sororas con el género y han abierto un espacio que pueda ser ocupado por todas.

Se trata de mujeres que han logrado cambiar el rumbo del estado, pese a los obstáculos con los que se han enfrentado como la falta de acceso a empleos, salarios menores, marginación escolar y la violencia, entre muchos otros.

Algunas de ellas han alcanzado peldaños en el ámbito profesional y personal que inspiran a otras mujeres para ser un referente en el espacio en el que se desenvuelven.

"Mi trabajo ha dado frutos"

Coach ejecutiva internacional y actualmente secretaria del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Irene González asegura que ha tenido una “evolución para bien”, pues, además del cargo que tiene en la cámara, pertenece al Grupo Empresarial Morelos y hace unos meses fue propuesta para ser presidenta nacional de Mujeres Industriales.

“Creo que mi trayectoria, mi trabajo, ha dado frutos; me dedico a dar capacitación y lo sigo haciendo y lo hago más seguido; estoy muy contenta”, expresó.

Actualmente, afirma, hacen falta más mujeres en las mesas de trabajo empresarial y de decisión, por lo que las llamó a seguir en continua capacitación para poder exigir un lugar.

Pese a que en el plano personal y profesional está contenta, asegura que la inseguridad que sufre el estado, sobre todo en materia de feminicidios, la mantiene temerosa de salir a las calles; “Se necesita hacer mucho más trabajo, no sé cómo apoyar, no sé cómo ayudar”, dijo.

Escribir cambió su vida

Para la escritora y activista Ethel Krauze la pandemia hizo que trabajara con mucha dificultad; sus actividades se desarrollaban de forma digital, sus talleres literarios migraron a Zoom, al igual que sus actividades como docente.

Las actividades virtuales permitieron que mujeres de otras latitudes se conectaran a sus talleres literarios; “la comunidad de mujeres que escriben se amplió y nos conocimos más, todo eso ha sido un plus magnífico y eso no tiene vuelta de hoja, no tiene retorno, ya llegó para quedarse y de hecho así seguimos trabajando”, dijo.

En septiembre celebró 15 años de Mujer: escribir cambia tu vida, taller didáctico que Ethel Krauze creó con el cual las mujeres trasforman sus vidas a través de la escritura.

Recientemente presentó su nuevo libro Samovar, la cual considera su obra más personal e íntima, ya que cuenta la historia de vida de su abuela, una mujer que nació a finales del siglo XIX en la Rusia zarista, vivió la guerra bolchevique, la primera y segunda guerra mundial, huyó de Rusia, y tuvo que atravesar Europa para llegar a México.

Este 8 de marzo presenta el libro como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Auditorio de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) y, el 10 de marzo, en el Museo Morelense de Arte Popular (MAPO) de Cuernavaca. El escritor Gerardo Horacio Porcayo y la poeta Natalia Correa presentarán la obra.

Escritora y activista Ethel Krauze. / Cortesía | Ethel Krauze

Momento de las mujeres

Lu Arce es comunicadora y gestora cultural; hace dos años, bajo un contexto complicado por la pandemia, se dedicó a crear contenido para radio y en medios públicos para difundir los derechos humanos de las mujeres.

“Estaba haciendo un planteamiento serio acerca de la potencia, de la comunicación para cambiar desde una perspectiva simbólica y cultural comportamientos sociales que nos permitan transformar estos roles y estereotipos que tanto daño nos han hecho a las mujeres”, dijo.

Actualmente, trabaja en la gestión cultural desde la independencia, con colectividades y artistas jóvenes; el año pasado tuvo la oportunidad de incursionar en radio privada, lo que representó un gran nicho para construir contenidos que lleguen a otras personas.

Es la encargada de la comunicación social de la Marcha del 8 de Marzo, generando un laboratorio con colectividades de radio comunitaria y tratando de aterrizar la perspectiva feminista en proyectos culturales y artísticos.

Indicó que la actualidad los retos siguen siendo gigantescos; “creo que estamos en un momento histórico importante de participación de las mujeres en la vida pública”.

Lu Arce es comunicadora y gestora cultural. / Cortesía | Lu Arce







