Muestra "Barroquísimo" estará en el MAIC hasta el 31 de agosto

El Museo de Arte Indígena Contemporáneo celebra su octavo aniversario con la exposición "Barroquísimo" del artista morelense Emmanuel Espintla, la cual permanecerá abierta lo que resta de agosto.

"Por la situación que vivimos no hemos podido celebrar los aniversarios que el Museo ha cumplido, y lo que tratamos de hacer fue empatar con una exposición, para tener una actividad cultural y renombrar que el museo sigue funcionando. Estamos celebrando siete años de que el Museo abrió al público y ocho desde que fue construido entre remodelación y montaje", expresó Wilfrido Ávila, director del Museo de Arte Indígena Contemporáneo.

En esta muestra el artista originario de Tehuixtla, Jojutla, Morelos, reúne una colección de exvotos, que son pinturas que poseen un valor religioso dado por los creyentes, además de plasmar la historia, organización y creencias de una sociedad. En esta ocasión, el artista aborda distintas temáticas en las que deja ver un trabajo distinto a lo que ha realizado a lo largo de su trayectoria.

"Mi trabajo en los exvotos, lo había mantenido como una parte más privada, pero a partir de la pandemia, decidí compartirlo en talleres virtuales, y tuve muy buena respuesta por parte del público, todos tenemos la necesidad de expresar y agradecer que estamos vivos y de ahí surge la exposición", comentó Emmanuel Espintla.

La selección de obras que muestra en esta exposición consta de tres series, las cuales son Monjas coronadas, Exvotos de circo y Milagros maravillosos. Además de incluir 10 artículos de arte objeto elaborados en barro y talavera, donde también toma la parte del exvoto porque llevan texto e imagen de manera implícita.

"En la serie 'Monjas coronadas' yo hice el papel sobre el que están pintados a partir de recortes, de tickets, planos del metro y algunos folletos que fueron concebidos para el su desuso; además de incluir corcholatas y tazos, con la intención de ver cómo el mexicano, sigue siendo barroco y que nos da miedo ese vacío, por eso alrededor incluyó esos elementos que son como las luces en los anuncios publicitarios".

Asimismo, hizo importantes reflexiones acerca de incluir el tema del circo, que pareciera no tener nada que ver con el tema de exvotos, sin embargo, tienen una interesante relación.

"El mezclar el circo, fue porque también es una actividad que está en desuso y ha cambiado, en nuestra contemporaneidad es diferente y las nuevas generaciones no lo van a vivir como antes, por ejemplo el hecho de que había animales en el circo, hablan de algo que es histórico. También, la relación de los exvotos con el circo es que muchos de los santos obtuvieron su martirio en el circo romano, muchos devorados por leones, y siendo objetos de risa. Entonces quise hacer esa analogía con el circo mexicano y que Dios no es sólo lágrimas y sangre, sino que nos ama tanto, que da su sangre y lágrimas por nosotros, viendo por un lado la alegría, que está plasmada en el colorido".

El artista menciona que en su trabajo pictórico le gusta jugar un poco con las palabras, por la cuestión de que empezó haciendo crónica y de ahí surge su interés por los exvotos.

"Me parece que también la palabra escrita tiene cierta gracia, se vuelve tipografía y esa parte también es visual y plástica. Recuerdo que en algunos archivos históricos me llamaba mucho la atención cómo se escribía y desde que empecé a pintar, muy pronto comencé a hacer exvotos porque me llamaba mucho la atención que eran documentos históricos, que se volvían objetos de estudio de muchos campos, como la antropología, la parte artística y la historia".

Emmanuel Espintla expresó que desde que se inició el museo, tuvo la inquietud de exponer en este espacio que le parece maravilloso, sin embargo, no se dio la oportunidad hasta ahora, y qué mejor que hacerlo para celebrar un aniversario más de este recinto cultural.

La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de agosto, y puede ser visitada bajo previa cita a través de las redes sociales o en el teléfono 7773105700.

