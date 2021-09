Mucic presenta la exposición Fragmentos del artista Toni Kuhn

El artista Toni Kuhn presenta su exposición Fragmentos en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), la cual es una retrospectiva de su trabajo fotográfico, donde se puede apreciar el paso del tiempo, un tema muy importante para él. Asimismo, la muestra incluye algunas obras en collage y escultura, que Toni realizó cuando tenía 18 años.

El espectador puede conocer gran parte del trabajo de Toni Kuhn, a través de más de 80 obras que ha realizado a lo largo de su trayectoria.

“El Mucic presenta una retrospectiva de algunas obras que hice cuando tenía 18 años, como una escultura, un collage y una pintura donde trato de imitar a Magritte. Es una exposición para la gente joven, para entender los fragmentos de la vida de Toni Kuhn y decirles, aquí les muestro unos fragmentos de lo que he hecho a los 18 años y lo que he hecho anteayer. Tengo una obsesión con el paso del tiempo, y estas imágenes lo describen perfectamente”, expresó Toni Kuhn.

La exposición se ubica en las salas 1, 2, 3 y 4 en la planta alta del Mucic, la obra Nos alcanzó el futuro nos da la bienvenida para disfrutar de Fragmentos y sumergirnos en la obra de Toni y ese mundo sobre el paso del tiempo.

Asimismo, el texto que acompaña y presenta esta muestra está escrito por el artista e historiador del arte, Antonio Outón, donde habla sobre Barthes, quien dijo que la fotografía representa la muerte del instante. Pero también reflexiona en que ese momento capturado queda detenido, marcando un pasado y un futuro.

“Lo primero que llama la atención en la fotografía de Toni Kuhn, es precisamente el tiempo, la manera en la que éste ha sido usado como substancia, como se amalgama para la creación de la imagen. El contemplar su obra 'Toma tiempo', no es una instantánea, no se puede ver en la pantalla, porque sus tiempos son otros. En aquellos pequeños espacios, muchas veces aparentemente vacíos y hasta abstractos; uno puede ir descubriendo historias. Al recorrer la mirada, conectando línea y color, se puede imaginar algo que ahí, ya no pasó, está pasando. Y así en lugar de detener el tiempo, lo hace fluir potencialmente al infinito”, escribe Antonio Outón.

Después de una ardua labor, Toni Kuhn seleccionó estas 85 obras que muestran su talento y trabajo de años, pues podemos apreciar obras desde 1960 hasta la actualidad.

Finalmente, la exposición culmina con los bocetos de un documental, que uno de sus alumnos está realizando en su honor.

“Son bocetos de una película empezada por Hatuey Viveros, un cineasta morelense que está armando un trabajo sobre mi obra, cuyo título provisional es 'Antes de la palabra'”, dijo Toni Kuhn.

Cabe destacar que junto a la reconocida cuentacuentos Nadia Altamirano, se realizó un ejercicio con niñas y niños sobre las obras de Toni, cuyas reflexiones abren ese infinito que menciona Antonio Outón en su texto.

“Nadia Altamirano hizo una pequeña edición de 30 libros, donde vemos una manifestación de los muy jóvenes, que hablan sobre lo qué ven, con toda su maravillosa imaginación en el arte de Toni”.

La exposición culminará el próximo 19 de septiembre, y a la 12:00 se realizará una presentación muy especial sobre ese libro, la cual está dirigida a los niños y niñas.

“Vamos a presentar esa edición donde los niños demuestran que son los mejores observadores, porque son como esponjitas y saben ver las cosas, que muchas veces los adultos dejamos de ser capaces de mirar”.

Toni Kuhn originario de Biel-Bienne, Suiza, gracias a sus estudios en Historia del Arte, llegó a México con el objetivo de conocer otras culturas, él pensaba quedarse sólo tres meses, pero ya lleva toda una vida en este país.

“Llegué porque quería conocer otras culturas que no fueran greco-romanas y vine a visitar a un amigo suizo mexicano que me habló mucho de México, llegué en barco a Veracruz, el viaje duró 21 días y pensaba quedarme tres meses, y ya llevo 57 años viviendo aquí”.

Toni cuenta con una amplia trayectoria artística, destacando en Cine y Fotografía. Gran parte de su vida la ha pasado en México, país que le robo el corazón y le ha abierto las puertas en muchos aspectos.

“Cuando uno es joven, no sabe si quiere ser pintor, escultor o hacer collage, se busca y encuentra en distintas técnicas. Pero agradezco mucho a México que me recibió con los brazos abiertos, y pude ingresar al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (Cuec) de la UNAM, donde entré a la cuarta generación, y fue un regalo para mi autoestima porque a mí me interesaba la imagen en movimiento y por consecuencia el análisis sobre el tiempo”.

La exposición “Fragmentos” estará abierta hasta el 19 de septiembre. El miércoles 15 la exposición se puede visitar hasta las 15:00 horas. Posteriormente sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas.