MUCAP inaugura la exposición Mujeres Guerreras

En el marco del Festival Grito de Mujer en Cuernavaca, se realizó la inauguración de la exposición virtual Mujeres Guerreras a través de un en vivo en el Facebook del Museo Comunitario de Arte Presente (MUCAP). La muestra ya puede disfrutarse en la página web de este sitio.

La exposición multidisciplinaria reúne el talento de distintas artistas y creadoras que radican en el estado de Morelos, y que a través de sus obras reflexionan sobre el papel de la mujer en sociedad, el feminismo y la sororidad, alzando la voz en esta lucha social.

En esta muestra participan, Carina Favela, Denisse Buendía, Mafer Rejón, Alejandra Herjiz, María José Alanis, Kenya Ocampo, Silvia Mohedano, Xochiquetzal Salazar, Ángela Sandoval, Beatriz Brom, MaGa Mendoza y Ros Sánchez.

"Estamos muy contentas por la respuesta favorable de las artistas para presentar sus obras y de la comunidad en general para asistir a nuestros talleres durante el festival", expresó Ros Sánchez, fundadora del festival.

Durante la inauguración, estuvieron presentes algunas artistas para compartir sus procesos creativos y la inspiración para realizar cada una de las propuestas.

"Estamos cerrando el festival, todo el mes de marzo estuvimos activas por medio del arte, porque estamos convencidas que el arte transforma y cambia, y por medio del arte podemos poner un granito de arena para cambiar a la sociedad y la forma en la que ven a las mujeres. Estos espacios son para las mujeres y para visibilizar su trabajo", dijo MaGa Mendoza, organizadora del festival.

La tarde inició con la participación musical de la cantautora morelense Elsa Moz, quien habló sobre la importancia de visibilizar el papel de la mujer en la sociedad y deleitó a los espectadores con los temas "Afuera" y "Vagabundo".

Posteriormente, se presentó el proyecto Debe ser de Beatriz Brom (bailarina y coreógrafa) que consta de una pieza en video.

"El trabajo que presento tiene que ver con estas palabras que nos dice la sociedad, y que después nos las decimos a nosotras mismas, esas cosas que a veces te marcan de una forma inconsciente pero que finalmente son palabras. Que por ser mujer, se debe cumplir con un cierto estereotipo de belleza, y el problema es pensar que tu valor está ahí. Fue encontrarme con un miedo al no sentirme bien conmigo misma, un momento de intimidad conmigo y una invitación a regresar a la pureza", comentó Beatriz Brom.

Siguió el turno de María José Alanis (psicóloga), quien presentó la obra EstandArte a partir de fotografías.

"Todo surgió de la frustración de no poder ir a la marcha del 8 de marzo, para mí fue impactante el año pasado ver los carteles y todo lo que estaba pasando, me encanta la manera de expresarse a través del arte. Soy artista de corazón, y para esta muestra hice una mascada con la frase de AMLO de 'Ya chole' que para mi representa este hartazgo que sentimos, algo que no discrimina y es generacional y ha afectado a todas las mujeres. Todas hemos pasado por cosas y trato de visibilizar eso, cuidarnos todos los días ya chole porque queremos vivir una vida tranquila".

La mascada tiene un significado femenino, pero al mismo tiempo la seda es muy resistente, dándole un valor a la pieza como un velo que cubre la sororidad entre mujeres y como un estandarte con los colores de la lucha.

Kenya Ocampo, estudiante de la Facultad de Artes, presentó obra en ilustración digital, que refleja sus propios sentimientos e ideas.

"Esta pieza surge de una plática con una amiga de cómo a pesar de las circunstancias nosotras seguimos en lucha y no paramos, esto me pareció muy mágico, el no perder la esencia y seguir luchando. La ilustración es cómo llevas el feminismo en tu hogar, cómo nace desde ahí y tratas de que la gente en tu hogar lo aplique, se envuelvan en el feminismo, nos entiendan y apoyen. Adema de cuestionar esas labores que hacen las mujeres en casa por ejemplo, y que son consideradas un responsabilidad natural de la mujer y no debe ser así", comentó Kenya Ocampo.

En esta muestra, la bailarina y coreógrafa Silvia Mohedano presentó el proyecto "Elige la frase con la que quieres alimentarte", un registro en video de una acción realizada en la marcha del 8 de marzo en Cuernavaca.

"Me di cuenta que los feminismos me han hecho reflexionar sobre las otras, sobre nosotras y en mí misma, y en ese pensar que es también sentirme descubrí el autocuidado. Nos han contado muchos cuentos sobre cómo deberían de ser las mujeres perfectas para el patriarcado y sin elegirlo nos hemos comprado esas ideas y nos hemos alimentado de eso ", expresó Silvia Mohedano.