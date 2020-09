Las fiestas tradicionales son el espacio donde las expresiones y espacios propios de los distintos tipos de patrimonio cultural: material, inmaterial y biocultural, se conjugan y cobran sentido. Como les comentaba anteriormente, una de sus características es que conjuntan a la gente, por lo que esta pandemia, con sus dinámicas de aislamiento, ha presentado un reto para su realización. Sin embargo, su enorme importancia ha propiciado que se celebren así sea con muy pocos asistentes, limitándose a los núcleos íntimos de quienes participan del ritual, el núcleo espiritual que las anima.

Así, a inicios de agosto inició la fiesta de San Lorenzo Mártir en Chamilpa, con la particularidad de que además de una participación muy reducida, partes de ella se transmitieron en vivo a través del perfil de Facebook “El Moro Chamilpa”, dónde aún pueden verse, así como también las fotografías, como la que acompaña esta columna, que tomaron durante la fiesta. El perfil lo administra el colectivo Asamblea Cultural El Moro, que en su nombre realiza un homenaje a la danza de Los Moros de esa localidad. Este colectivo cultural, conformado por Sandra Romero, Marco Álvarez y Francisco Valdez, desde hace muchos años participa de la vida cultural de Chamilpa, que además investigan y documentan. Muestra de lo anterior es la serie documental “San Lorenzo Mártir, la fiesta grande de Chamilpa”, de la que el pasado domingo 30 de agosto estrenaron el tercer capítulo a través del perfil antes mencionado y de su canal de Youtube. Esta serie retrata de forma cercana la totalidad de los 11 días que dura el festejo, de allí su carácter de entrega por capítulos. Obedece además a una especie de ánimo naturalista por retratarla lo más completa posible, para que en un futuro sirva como testigo por si alguna de las expresiones o actividades que en ella se llevan a cabo llegara a perderse. Esto me parece digno de resaltar porque la mayoría de las producciones documentales de ahora se preocupan más por la aceptación del público, en concreto por no aburrirlo, que por mantener su carácter de documento útil para las futuras generaciones de actores culturales de la comunidad que retratan. Otro de sus fuertes, me parece, es que no pertenecen a institución alguna, sino que lo hacen a través de sus agrupaciones culturales, lo que les da mucha libertad y poder de decisión, y los vuelve ágiles y relevantes. Únicamente se responden a sí mismos y a los mayores del poblado.

El día de hoy a las 20:00 hrs. estrenan un nuevo capítulo, lo pueden ver en su perfil de Facebook o en su canal de Youtube. Enhorabuena a El Moro por su enorme trabajo y dedicación y a los pobladores de Chamilpa por continuar pese a todo celebrando su identidad y cultura.