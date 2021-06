Morena y los resultados electorales 2021

Para muchos los resultados electorales del pasado 6 de junio representan una derrota para la 4T o específicamente para el presidente López Obrador, y generalmente son discursos de aquellos que son detractores del actual régimen, magnificando los triunfos de la oposición, con el principal argumento de que la pluralidad sienta mejor, sin embargo, lo que en realidad se muestra es que en determinados lugares del país, es más evidente la fragmentación política en dos bloques, derivado de la persuasión de la oposición que ha permeado en un sector de la ciudadanía, aunado a la poca acertada selección de candidatos de Morena.

En el ámbito federal, la votación para integrar la LXV Legislatura implicó una pérdida probable de 56 diputados para Morena, y por ende un aumento de diputados para la alianza Va X México que a pesar de ello no consiguió su principal objetivo: arrebatarle la mayoría a Morena, pues independientemente de ese pequeño retroceso tiene la mayoría simple junto con sus aliados (PT y Partido Verde), y aunque algunos medios de comunicación (“muy cuestionadores”) ensalzan que el partido del presidente ya no podrá reformar la Constitución Política porque no obtuvo la mayoría calificada, no están tomando en cuenta que a pesar de que sean las ¾ partes de la votación para ello, se trata de los miembros presentes, por lo que con la habilidad política de López Obrador, se podría negociar con diputados del PRI (del ala nacionalista) así como de Movimiento Ciudadano, para conseguir los votos requeridos, es decir, no es algo imposible, aunado a que Morena y sus aliados tienen el control de más de la mitad de los congresos locales para ello. Lo importante es que, a pesar de que pueda o no haber intentos de reformas constitucionales, mantendrá Morena y el Presidente el control del Presupuesto de Egresos para poder seguir con sus proyectos.

En cuanto a la Ciudad de México, efectivamente, fue un gran descalabro pues Morena se quedó con sólo 7 alcaldías de las 16, menos de la mitad, y bueno, era factible en virtud del malestar derivado por el manejo de la pandemia así como lo ocurrido en la línea 12 del metro, donde la oposición no se cansa de echar la culpa al canciller y a la actual jefe de gobierno, dejando de mencionar a Mancera que también fue jefe de gobierno. Y en cuanto al Congreso de la Ciudad de México, Morena apenas araña la posibilidad de tener la mayoría absoluta si es que el Partido Verde lo apoya con sus dos diputados y no resulta dicha alianza ser un caballo de Troya.

En Morelos, Morena perdió posicionamiento a nivel municipal, siendo un claro ejemplo la capital morelense donde se dio un revés, y no era para menos pues los bajos resultados del alcalde le dio pauta a que la alianza del PAN-PSD logrará el triunfo. Esto se debe a que hubo en muchos casos una elección de candidatos que no eran del agrado del electorado pues bajo un hermetismo se escogieron personajes que no representan los principios del partido en el poder, y que contradicen ese cambio que se busca, repitiendo así las viejas prácticas priistas, dándole posicionamiento a candidatos de otros partidos. Cosa contraria pasó en los distritos electorales a nivel federal donde Morena arrasó independientemente del perfil muy cuestionado por la ciudadanía de los candidatos a diputados federales.

Podemos observar que esta elección 2021, Morena sigue posicionándose como la principal fuerza política pero si es que quiere refrendar su triunfo presidencial, debe hacer una autocrítica porque en muchos espacios perdió terreno, pues se hizo a un lado a los militantes por convicción dejando que se introduzcan personajes que ven en la política un modus vivendi, y no para coadyuvar con la cuarta transformación.