Morelos, sede del Foro Mundial de Gastronomía Mexicana 2025

En el Centro Cultural Jardín Borda, Daniel Altafi, secretario de Turismo de Morelos y Gloria López Morales, presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana firmaron el convenio para convertir a Morelos en sede del décimo Foro Mundial de Gastronomía Mexicana en 2025, y con ello posicionar al estado como un destino clave en el turismo gastronómico.

Daniel Altafi destacó que esta es una oportunidad inmejorable para Morelos, para promover la gastronomía, los saberes ancestrales y los productos que se dan en tierras morelenses.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

Consideramos que Morelos tiene una gran posibilidad de que sea a través de la gastronomía, uno de los hilos conductores de la promoción turística del estado porque tenemos una gran calidad gastronómica

Expresó Daniel Altafi.

Destacó que desde hace varios meses han trabajado con Gloria López y Arturo Contreras, presidente de Tesoros de Morelos y presidente del Conservatorio de la Cultural de la Gastronómica Mexicana del estado de Morelos en este proyecto.

"Nos llena de orgullo y satisfacción decirles que el estado será sede de este foro internacional, y con ello vendrán una serie de oportunidades formidables como reconocer los saberes ancestrales y los insumos identitarios que tiene el estado como el azúcar, la Cecina el arroz y el aguacate de Hueyapan, que tienen la posibilidad de estar en una ruta de agroturismo".

Dijo también que ya estarán trabajando en el la realización del foro, que tendrá países, estados y municipios invitados.

La gobernadora Margarita González Saravia, quien fue testigo de esta importante firma, dijo que este convenio que convierte a Morelos en la sede del foro internacional, es un paso histórico que fortalecerá el posicionamiento de nuestro estado como un destino imprescindible del turismo gastronómico.

"La gastronomía de Morelos es una de nuestras grandes fortalezas y un recurso invaluable para impulsar el desarrollo social y económico del estado. En cada territorio se encuentra una biodiversidad que nos da forma a la cocina que tenemos, somos ricos en productos gastronómicos importantes que vienen del campo y de la mano de nuestros agricultores. Celebremos que seremos una sede internacional digna y orgullosa de la gastronomía mexicana", dijo Margarita González Saravia.

Por su parte, Gloria López Morales señaló que este foro internacional que han propuesto para que se realice en Morelos el año próximo, responde a una necesidad imperiosa de entender que vivimos en un mundo global.

Cultura Sabor es Morelos: Uruguay y Querétaro son los invitados especiales

"No queremos hacer un festival de garnachas o de cecina, sino queremos hacer una convocatoria para que los morelenses y los visitantes que lleguen de diversas partes del mundo, podamos reflexionar sobre que no estamos aislados y que somos parte de una globalidad y si no cuidamos todas las implicaciones que tiene nuestra cocina con el medio ambiente, estamos matando la gallina de oro", dijo Gloria López Morales.

Asimismo, mencionó que este décimo foro será una fiesta y un momento trascendental, que resuene y su eco se sienta en todo el mundo.

Finalmente, Daniel Altafi destacó que Morelos debe construir una ruta gastronómica el siguiente año, no solo con esta expresión sino con diversas acciones para promover la riqueza culinaria del estado.