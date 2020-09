Morelos, la Universidad y la Covid-19

El lunes 7 de septiembre inició un nuevo semestre en la máxima casa de estudios de Morelos, se trató de un inicio diferente a lo de costumbre pero igual como terminó el anterior: a distancia.

Esto derivado de la situación de la pandemia de la Covid-19 en la que vive el orbe, y que vino no solo a sacudir las estructuras económicas y de salud sino las del sistema educativo y por ende a la educación superior. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) anunció que a partir del 20 de marzo y hasta el 20 de abril se suspendían las actividades académicas, sin embargo, las condiciones no permitieron el regreso a las clases presenciales para cerrar el semestre debidamente, por lo que la incertidumbre reinó y sigue reinando de cuándo se podría regresar a los campus universitarios por parte de los estudiantes sin poner en riesgo la salud.

Se esperaba que el nuevo semestre se iniciará ya con la nueva normalidad de manera presencial, pero las circunstancias no lo permitieron. Nuestra entidad hasta el día 6 de septiembre presentó 5459 casos confirmados acumulados y 1044 defunciones, por lo que Morelos se encuentra aún en semáforo naranja, donde los decesos y contagios aumentan en las dos ciudades principales de nuestra entidad: Cuernavaca y Cuautla. Esto revela que tanto autoridades como un gran número de ciudadanos no están tomando las medidas necesarias para evitar que se acrecente el número de contagios, y en ese sentido aún falta una cultura cívica que implique las medidas sanitarias respetivas.

Este contexto implica que la educación superior tenga un viraje hacia las clases virtuales, algo ideal para afrontar la situación; sin embargo, como lo menciona el secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) hay aspectos que coadyuvan a que no se cuenten con las condiciones óptimas para ello: falta de internet y de dispositivos para poder conectarse, siendo esto más visible para las sedes ubicadas en los municipios rurales donde las telecomunicaciones dejan mucho que desear.

Así las cosas, la UAEM enfrentará este nuevo reto aunado a los muchos asuntos pendientes como la crisis financiera que no es reciente y que al respecto el gobierno federal no muestra la flexibilidad conveniente para afrontarla, pues su prioridad en ese rubro social es impulsar las universidades “Benito Juárez”, una promesa de campaña claro está, pero no se trata de no querer que la educación superior esté al alance de todos pues ahora con la reforma educativa impulsada por la 4T, constitucionalmente la educación superior es obligatoria, pero hay que considerar que no por cumplir promesas de campaña bajo un estilo personal de gobernar se deba dejar a un lado a las universidades estatales que si bien es cierto son autónomas no es óbice para que desatiendan sus necesidades que se acrecientan conforme aumenta la matrícula escolar, así como la sumisión del gobierno estatal a las directrices y programas del gobierno federal, recordemos que existió un programa de beca salario que apoyaba a todos los estudiantes de Morelos y que llegó a ser ley pero que con la nueva administración este tema quedó en el olvido dejando el tema de las becas a los programas sociales federales.

Es cierto que no se debe pasar por alto el mal manejo de los recursos financieros de la universidad pero recordemos que su papel es primordial para el desarrollo de una sociedad, en virtud de ser además de formadora de profesionistas con un sentido humanista, difunde la cultura y promueve la actividad deportiva, aspectos importantes bajo una visión educativa integral al estilo de la primera educación en términos de Platón, pero incluso va más allá, pues realiza investigación, prueba de ello son los trabajos que realiza la UAEM a través del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), las Facultades de Farmacia y Medicina para la creación de agentes antivirales para tratar la Covid-19, así como la producción de respiradores artificiales con el mismo objetivo. De tal forma que la universidad juega un rol medular para el desarrollo y cuidado de la sociedad, y que en este caso debe contribuir para la evolución del sistema educativo cuyas estructuras deben mejorarse para que siga fluyendo el conocimiento.