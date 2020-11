Morelos: basurero y más basura

No cabe duda, todo eso ha sido un ejemplo de lo que existe en México, todo ha sido parte de un discurso vacío y sin sentido, en temas ambientales. Recuerdo que en algún momento se habló de que -por allí del 2007- en Morelos había como 14 sitios con mejores condiciones que Cuernavaca para establecer un relleno sanitario (RS). También recuerdo que dijimos que nuestra conclusión que, si se deseaba instalar un RS en Cuernavaca: SI Y SOLO SI, se debían establecer al menos 32 medidas de mitigación. Y no ha cambiado -en lo más mínimo- nuestro discurso.

Los autonombrados “especialistas” en residuos sólidos solamente esbozaron sus frustraciones sus débiles puntos de vista, en el inframundo. Pero lo más importante debería ser eso: que no se siga contaminando más a Morelos. Y no dar a conocer su limitado conocimiento en temas ambientales. Lo cierto es que, a más de 13 años: tres presidencias municipales adicionales (2 del PRI, y una del PEZ-Morena) y dos gobernaturas “progresistas” del PRD y MORENA, y seguimos en punto cero. Perdón, mucho más contaminados. Pues sí, lo cierto es que todo fue solo una llamarada de petate, porque desde el 2017 no han dicho nada. A pesar de contar con estos dos aparentes gobiernos progresistas. Este discurso no solo suena sin sustento sino muy extemporáneo, y además acedo y fuera de contexto. Por lo tanto, Morelos sigue siendo un abominable ejemplo de México. Es decir, la entidad en un enorme tiradero a cielo abierto y presenta innumerables tiraderos por todos lados. Nada más que la gente no sale de “Cuernavaquita”, como muchos de nosotros si lo hacemos cotidianamente.

Por ejemplo, el excelso tiradero a cielo abierto de Huitzilac no ha sido tema de discusión ni de análisis de los viejos acérrimos críticos de temas ambientales. Dicho tiradero está en el mero corazón del “bosque el agua” pero siendo tan importante, simplemente no le hacemos caso. Todo esto a pesar de que lo vemos de diferentes maneras, no solo en los medios de comunicación (como el Sol de Cuernavaca). ¿Será que no lo ven?, ¿o será que no les interesa?, ¿O será que solo les llama la atención de sobremanera (hasta cierto punto) si es la ciudad capital? Han hecho eso: nada, ni en Cuernavaca ni en ningún otro sitio.

¿Que realmente no les interesa el ambiente? Porque lo único que han hecho es quitar el tiempo si ningún efecto sobre el ambiente; solo es crear cierto conflicto, pero nada más. Con base en lo brevemente expuesto anteriormente, solo un deseo adicional: si no saben al respecto, dedíquense a otra actividad porque esta no es la suya. El ambiente está en grave peligro, de no hacer cosas que le ayuden, mínimo no es necesario entorpecerlo más.

Lo que si es un hecho es que este tipo de personas cada vez se desprestigian más, y eso es ya una ventaja. Sin embargo, no tenemos mucho tiempo para seguirlo perdiendo por intereses ajenos al ambiente. Por eso mismo debemos seguir siendo optimistas, debemos aspirar a realizar acciones que sí sirvan al prójimo, al ambiente. Debemos hacernos cada vez más profesionales en el tema y sobre todo: zapatero a tus zapatos. El ambiente es muy complicado, por lo tanto, no debemos seguir improvisando más, independientemente de que tengamos un interés genuino. También se necesita una cosa de doce letras: CONOCIMIENTO.