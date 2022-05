Morelenses difrutan la obra de teatro "Pequeñas infidelidades"

La sala principal del Centro Cultural Teopanzolco se vistió de gala con la extraordinaria presentación de la obra "Pequeñas infidelidades" a cargo de Ángeles Marín y Víctor Carpinteiro, como parte de la segunda temporada de Teatro en Atril.

La obra "Pequeñas infidelidades" del dramaturgo argentino Mario Diament se realizó también bajo la dirección de Víctor Carpinteiro.

La historia que nos cuenta esta obra se centra en la vida de Emma y Alejandro, quienes 20 años después de haberse divorciado, Emma y Alejandro se encuentran por casualidad. Ante este sorpresivo reencuentro, llegan muchas dudas y cuestionamiento; y lo que comienza como una inocente conversación, se transforma gradualmente en una inquietante indignación de su fracasada relación.

Sin duda, esta obra se caracteriza por un incisivo rigor que no excluye el humor, ni la ironía, pues el autor se sumerge en algunos de los secretos más íntimos e inconfesables de la relación de pareja, con los que seguramente algunas personas se pueden identificar.

Sin duda, el público disfrutó una vez más de este formato de teatro en atril con lecturas dramatizadas, y que ha tenido gran éxito con el público morelense y visitantes, desde el grandioso escenario del CCT.

Acerca de Ángeles Marín

Con una trayectoria de más de 30 años, ha participado en 50 puestas en escena como "Otelo", "Electra", "Tiempos furiosos", "La Fiera del Ajusco", "Conversación entre las ruinas" y "Cita a ciegas", entre otras.

Además ha participado en destacadas telenovelas "El vuelo del águila", "Los Sánchez", "Se busca un hombre" y "Las Bravo". En el cine estelarizó la ópera prima "El ombligo de la Luna", y participó en largometrajes como Lolo y Amores Perros.

Ha sido reconocida como: Revelación, Mejor Actriz Joven, Coactuación y Mejor Actriz.

Acerca de Víctor Carpinteiro

Cuenta con una amplia trayectoria en teatro y cine. Ha actuado en más de 20 obras de teatro entre las que destacan, "Los Cabellos de Absalón", "Máscara vs. Cabellera", "Ámsterdam Boulevard", "El Deseo", "El placer de nuestra lengua" y "Macbeth" de William Shakespeare, entre otras.

En cine ha trabajado en "Morir en el golfo", "Danzón", "Vagabunda", "Once upon a time in México" y "American Family".

También obtuvo el premio Estrella de Plata por revelación masculina en "Danzón" y el premio José Gálvez por coactuación masculina en "Cada quien su vida" . En 2004 funda junto con Alberto Estrella El Círculo Teatral.

Ha dirigido una veintena de lecturas dramatizadas, como: "Las amargas lágrimas de Petra Von Kant"; "Un informe sobre la banalidad del amor"; "Hote Juárez", "Contrabando", "Apaches", "Mujeres que beben Vodka", "El Ausente" y "En la Feria de Minera y en USA". Y en obras como "La danza circular" de María de Medardo Treviño, "Sombras en el paraíso" de Alberto Estrella, "Delirio 3:45am" de Verónica Musalem y "Moscú" de Mario Diament.

Ha participado en dos homenajes en el Palacio de Bellas Artes a Víctor Hugo Rascón Banda.

La tercera función de esta segunda temporada de Teatro en Atril será "Sabor de engaño" con Gabriela de la Garza y Alberto Estrella el 12 de junio a las 18:00 horas.

Las personas interesadas en asistir a estos espectáculos, deberán adquirir sus boletos en la taquilla del Centro Cultural Teopanzolco de martes a sábado de 11:00 a 18:00 horas, o a través de la plataforma de Boletia.