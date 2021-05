MMAPO inaugura la exposición El Juguete Tradicional Mexicano

En el Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO ) se realizó la inauguración de la exposición de Juguete Tradicional Mexicano de los siglos XX y XXI, colección del maestro Fernando Betancourt Robles, director del Centro Cultural El Cuco Machorro, de San Luis Potosí. La colección está integrada por más de 60 piezas, creadas por artesanos de diferentes partes de la República Mexicana.

La exposición, está integrada por una selección de juguetes tradicionales como trompos, aviones, baleros, muñecas, boxeadores, maromeros, cajitas con serpiente y lengua de clavo, atrapanovios, jinetes, soldaditos, nacimientos, miniaturas y caballos entre otros, realizados en materiales clásicos como madera, palma, textiles, cartonería, hojalata y hasta alfeñiques de azúcar.

Asimismo, incluye algunas fotografías de aquellas épocas, de niños posando con juguetes. Entre las fotos destaca la imagen, "Niño con caballo" la cual data de 1922 y pertenece a Ignacio Betancourt Sánchez, padre del coleccionista.

Cabe destacar que también se incluyen piezas del multipremiado juguetero y artesano guanajuatense Gumersindo España Olivares conocido como "Don Shinda" y zincográficos de José Guadalupe Posada.

"Esta exposición está conformada por juguetes tradicionales, la cual empecé a conformar hace 40 años, y lamento mucho que no haya guardado los juguetes que me regalaron mis padres cuando era niño, sino sería aún más grande, pero mi mamá los regaló a niños que no tenían juguetes. La colección se ha ido conformando por juguetes que he adquirido en los lugares de origen de los artesanos. Y es que gracias a mi trabajo en el teatro, he tenido la oportunidad de recorrer la República Mexicana completa en cuatro ocasiones. Tengo juguetes de Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Sonora, Morelos, Chihuahua, etcétera, prácticamente donde había juguetes ahí estaba yo", expresó Fernando Betancourt.

La muestra se enriquece con las extraordinarias obras en cartonería del reconocido taller de Los Ramírez Castañeda, de Xoxocotla, y de la maestra Mónica Franco, de Cuernavaca, que dan realce y presencia de la inagotable creatividad de los artistas inspirados en la identidad cultural de las comunidades morelenses.

"La importancia de esta exposición radica en que conserva la identidad cultural del pueblo mexicano, incluso desde la época prehispánica, ya que algunos de estos objetos están inspirados en técnicas de las culturas originarias".

Balero, yoyo, trompo y pirinola de Michoacán y Jalisco / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

Es así como esta bella y maravillosa colección, nos brinda un recorrido por el arte popular mexicano plasmado en los juguetes más tradicionales de distintos siglos, llevándonos por un viaje a través del tiempo.

"Mi objetivo es que se vea la gran variedad que hay de juguete popular mexicano. Desgraciadamente, en la actualidad hay muchos lugares donde ya no se hace juguete, estamos invadidos por el juguete norteamericano desde el siglo pasado, pero hay que seguir valorando y apreciando el trabajo de nuestros artesanos".

Esta es la segunda ocasión que Fernando Betancourt presenta una exposición en el MMAPO, la anterior fue en octubre de 2019, con la muestra "La cartonería en el arte popular de los siglos XX y XXI".