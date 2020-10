Miscelánea Fiscal 2021, ¿Ajustes o Imposición?

Sorpresas arrojó la Miscelánea Fiscal 2021, Si pensamos que bastaría con saber que el SAT no espiará a los contribuyentes, preparémonos, porque que se esperan medidas más drásticas por parte de ellos y de la

Secretaría de Hacienda para captar más productos que, desde su perspectiva, “Ganan mucho” y deben estar mejor y más controlados, esta Miscelánea prevé una serie de medidas para tener mayor control sobre los contribuyentes y algunas, espantan y nos ponen en alerta máxima, no es ficción, están a punto de ratificarlos o rechazarlos como fecha límite este 31 de octubre.

Pero analicemos estas medidas aprobadas que, sin lugar a dudas, serían un severo golpe a las empresas, algunos le llaman, desde hace tiempo, terrorismo fiscal.

1) Las Visitas domiciliarias. El personal del SAT podrá utilizar herramientas como celulares, grabadoras y cámaras durante las visitas domiciliarias a los contribuyentes. Además, para no violentar el secreto fiscal, el personal del SAT estará obligado a guardar absoluta reserva sobre declaraciones, datos suministrados por el contribuyente y sobre la información obtenida en la visita, 2) El Aseguramiento precautorio. El fisco podrá aplicar embargos precautorios a las cuentas de terceros que se opongan al ejercicio de facultades de comprobación. Básicamente, el SAT podrá embargar cuentas de terceros que no cooperen con la fiscalización. Esto incluye a clientes, proveedores y empleados de las empresas, el fisco deberá emitir reglas generales para precisar en qué momento se tiene responsabilidad con terceros, 3) Bloqueo de plataformas digitales. El SAT podrá bloquear a las plataformas de residentes en el extranjero sin establecimiento en México cuando no cumplan con las disposiciones de RFC, firma electrónica, representante legal y domicilio fiscal y el pago de IVA, este bloqueo implica que la autoridad fiscal podría solicitar a los proveedores de internet suspender el acceso a sus servicios, el bloqueo procederá cuando las plataformas incumplan tres meses consecutivos, 4) Donatarias autorizadas. Las donatarias no podrán recibir más del 50% de sus ingresos por actividades no relacionadas con su objeto social. Además, cuando pierdan su autorización, deberán dar todo su patrimonio a otras donatarias 5) Programa Escuela-Empresa. Se eliminará la deducibilidad de donativos empresariales a programas Escuela-Empresa. Además, todas las donaciones deben estar amparadas con CFDI, 6) IVA en bienes de segunda mano. Se tendrá que pagar IVA cuando los bienes de segundo uso se vendan a través de plataformas digitales. Según las autoridades, la idea no es gravar los productos, sino el servicio, 7) Cancelación de sellos digitales. Se ampliará de tres a 10 días el plazo para que el contribuyente pueda aclarar su situación ante el fisco. Además, se limita a 40 días el tiempo para presentar una solicitud de aclaración y, por último 8) Cárcel por abuso en maquila. Se sancionará con cárcel a quien incumpla sus obligaciones fiscales por maquinaria y equipo importado bajo el programa IMMEX y que no sea devuelto al extranjero.

Hoy, decidir reinvertir nuestras utilidades (pocas o muchas) en materia prima, capacidad instalada o en mejores esquemas de comisiones, deberá ser el mayor de los retos basado en una estrategia y planeación primeramente fundamentada, por los resultados en el corto plazo provocados por la pandemia y sus grandes repercusiones en la salud, no hay equilibrio entre la inversión pública y privada en los diferentes sectores productivos, el estado mexicano se siente “cómodo” controlando los ingresos captados de los mexicanos con acciones que demuestran un centralismo para determinar “En qué, cuándo y cómo se ejercen los recursos ”, la desaparición de 109 fideicomisos y la redistribución de esos fondos, el mejor de los ejemplos.