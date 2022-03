Miguel Zacarías, pionero del cine sonoro mexicano

Este 19 de marzo se conmemora el aniversario 117 del nacimiento de Miguel Zacarías, considerado uno de los pioneros del cine sonoro en México y destacado cineasta en la época del cine de oro, principalmente por ser el descubridor de grandes estrellas que dieron vida a importantes personajes en sus historias.

De acuerdo con el libro Miguel Zacarías creador de estrellas de Rogelio Agrasánchez Jr., Miguel Zacarías Nogaim nació en la Ciudad de México el 19 de marzo de 1905, y fue el primogénito del matrimonio libanés compuesto por Elías Melheim Zacarías y doña María Nogaim.

“Miguel Zacarías es considerado uno de los grandes cineastas del Cine Mexicano, por diversas razones, y una de las principales es que surge en una época en la que al cine mexicano le va esplendorosamente, y es que el resto del mundo está en guerra y esto permite que la industria crezca y que realmente haya un panorama para que se pueda trabajar. Además, una ventaja que tiene es que de alguna forma empieza a desarrollarse profesionalmente junto con un medio que estaba creciendo en ese momento”, expresó Christian Hernández Figueroa, director, productor audiovisual y gestor cultural en Morelos.

En su libro, Rogelio Agrasánchez Jr., menciona que Miguel Zacarías era un amante de la literatura y la poesía significaba para él lo más elevado, un medio inigualable de expresión de la vida. Además, escribía piezas teatrales y novelas, pero ninguna de sus obras tuvo la suerte de ser presentada en los escenarios, ya que eran los años veinte y en aquel entonces poca gente acudía a ver teatro mexicano.

También comenzó a interesarle el cine y principalmente las cintas mudas que se importaban desde Italia, y decidió empezar a escribir historias que pudieran ser llevadas al séptimo arte.

“Cuando Miguel Zacarías empieza a hacer cine, comenzaba a salir el cine sonoro con algunas películas en Estados Unidos y él se había ido a estudiar Arte Dramático a Nueva York. Él venía de una formación conservadora pero muy completa, hasta donde recuerdo estuvo estudiando en alguno de los colegios que llaman Los Hermanos Maristas, una asociación católica que inicia en Francia y ellos tienen esta red de colegios, y son muy estrictos con su nivel educativo pero también le aporta algunas cosas que después se pueden considerar como conservadoras en su trabajo”, dijo Christian Hernández Figueroa.

En su desempeño en el cine, Miguel Zacarías fue productor, director, guionista y fotógrafo, siendo uno de los primeros en cada ámbito dentro del cine mexicano.

“Él le apostaba sobre todo al desarrollo industrial del cine, cosas que empezaban a ocurrir en otros países, él la empieza a traer a México, en este caso hablando específicamente del caso tecnológico como con el sonido y eso hace que se empiece a hacer de un nombre. Había otros cineastas con un toque más revolucionario, y le iban dando forma al cine mexicano que fue de la época de oro”.

Asimismo, Christian comparte que además de la innovación tecnológica, lo que hace Zacarías es traer lenguaje, que muchas veces fue criticado, “si comparas con otros cineastas como Roberto Gavaldón, Miguel no era un artista visual, porque no hacía una propuesta muy estética de como usar el montaje, aunque si lo hacía porque se inspiraba en lo que veía en el extranjero, pero realmente sus películas no tienen ese potencial en lo que refiere a lo técnico, lo que lo hacía muy especial eran sus argumentos, de ahí que él escribía mucho sus diálogos, sus historias que en la mayoría son románticas”.

La razón por la que empieza a hacer cine sonoro es que hace una película sobre la vida de Juventino Rosas, el compositor guanajuatense que hizo “Sobre las olas”, una película justamente con ese mismo nombre. “El carácter romántico de la vida del artista -había muerto a los 26 años de edad- se prestaba muy bien para escribir un argumento melodramático de gran interés”, menciona Rogelio Agrasánchez Jr.

Con el paso del tiempo, Miguel Zacarías continuó haciendo cine y adquiriendo mayor popularidad. En este tenor lanza a actores y actrices que después fueron grandes celebridades como Pedro Armendáriz que debutó en la pantalla en la película “Rosario” de Zacarías. Otras grandes estrellas fueron María Félix, Jorge Negrete, Sara Montiel y Capulina.

“A Miguel Zacarías se le considera un hacedor de estrellas, en algunas ocasiones hablaba de cómo descubría el talento de estos actores o las características especiales que veía en ellos. Y con todo este entrenamiento que tenía dentro de lo dramático y literario, lograba que sus actores se compenetraran con sus personajes, y lo que se hace célebre en sus películas, son todas estas actuaciones grandiosas que él tiene y en ese sentido se fue colocando”, mencionó Christian Hernández.

Miguel Zacarías decía que no se consideraba un cineasta como tal, sino que se era un escritor, principalmente porque la parte tecnológica de las películas no encajaba con su idea del arte, para él el arte en una película era cómo actuaban, cómo se lograban los escenarios, los vestuarios y demás.

“Sus películas no tienen esa manufactura de pronto visual que llegan a tener aquellas donde participan Gabriel Figueroa y otros cineastas. Él era muy cuidadoso en otros aspectos como la actuación, los vestuarios y los diálogos”.

Miguel Zacarías y su relación con Cuernavaca

El afamado cineasta vivió mucho tiempo en la Ciudad de la Eterna Primavera, incluso el Cine Morelos, emblemático recinto del estado, cuenta con una sala que lleva su nombre, en el segundo piso. Sin embargo, no hay registros de que haya trabajado directamente en la ciudad.

“Hasta donde yo sé, no se puede decir que trabajó realmente en Morelos, más bien utilizaba Cuernavaca como su refugio de descanso y para inspirarse. Seguramente debe tener en sus películas una o más secuencias hechas aquí en Cuernavaca, pero probablemente no es tan evidente y visual. Otros cineastas le dan mucha importancia al paisaje mexicano y al paisaje rural, pero Zacarías se enfocaba en los diálogos, las confrontaciones de sus personajes e hizo películas en la ciudad, en el campo o donde fuera, sin darle mayor importancia al paisaje”.

Incluso el nombre de la sala en el Cine Morelos, viene más por el reconocimiento de creadores y cinéfilos a su trayectoria y legado.

“Su reconocimiento en Morelos es por el impulso que le dio al cine mexicano, al final, fue uno de los grandes productores con su empresa Latin Films de las primeras en hacer algo bárbaro. Viendo su trayectoria, hacía una película por año, y todo a la antigüita con un proceso más complicado de lo que es hoy en día, y sobre todo porque era una industria que estaba floreciendo”.

Al ser uno de los pioneros en el Cine Mexicano, muchos de sus sucesores tomaron las bases que él sentó, sin embargo, en la actualidad, las nuevas generaciones se inspiran en el trabajo de cineastas de décadas más recientes.









