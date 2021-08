Miguel Ángel Betanzos presenta la exposición "Acuarelas 73"

El arquitecto y artista Miguel Ángel Betanzos expuso recientemente en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic) la muestra Acuarelas 73, donde presentó su reciente obra en acuarela aludiendo al caracol desde la cosmovisión prehispánica y contemporánea.

“Desde hace tres años que cumplí 70 años de edad, he realizado una exposición que habla de lo que estoy trabajando en ese momento de mi vida, como un regalo de cumpleaños”, expresó Miguel Ángel Betanzos.

En años anteriores, realizó exposiciones de arte en juguete, arte sacro y arte objeto, pero en esta ocasión, decidió mostrar otra faceta muy interesante e importante en su vida artística, el trabajo en acuarela.

“Es una parte que me debía yo desde hace muchos años, yo estudié Artes Plásticas porque quería seguir la tradición de mi familia sobre todo de mi padre y tío. Cuando iba a terminar la carrera, quería irme a Ciudad de México a seguir estudiando, pero mi mamá me dijo que no, que tenía que terminar otra carrera, y eso me provocó mucha frustración, pero también le doy gracias a ella porque me dejó ser arquitecto, y que en la vida he tenido esos logros interesantes. Pero esa parte artística que me apasionó se había quedado pendiente, sobre todo la acuarela”.

En esa exposición, el artista presentó 16 obras que realizó durante este año, aprovechando el encierro por la pandemia, concentrándose de lleno en su trabajo artístico.

Es así, como presenta un conjunto acuarelas con una temática muy contemporánea donde toma la cosmovisión, la parte prehispánica y todo eso que ha sido su formación como historiador y cronista.

“El caracol es mi eje de esta obra, desde el punto de vista prehispánico, los caracoles tienen un simbolismo, un espíritu y lo traigo a la acuarela de una forma muy contemporánea”. Otra de las figuras que vemos en su obra, es el cuerpo femenino, representando a Venus, pero de una forma más actual.

“Se muestran cuerpos descubiertos de una forma normal, quise alejarme del concepto en la parte clásica del artista, en el que siempre tenemos un modelo muy lineal, que le digo yo de las 'barbies', y quería hacerlo más contemporáneo, con los cuerpos actuales, sin tener las influencias de Botero o Zúñiga, para representar a la mujer tierra, a la mujer fertilidad traducido al tema marino con los caracoles”.

En la exposición, el artista decidió no ponerle título a las obras, pues cada una tiene un aspecto filosófico y un discurso.

“En ese proceso de creación, primero se creó el discurso y después la obra. Haciendo referencia a todo ese discurso desde lo qué es el caracol emplumada y la venus como esencia del amanecer”.

Todo esto para realizar otro proyecto paralelo en septiembre, donde dará conferencias sobre el tema e ilustrará la charla con las pinturas.

La exposición permaneció un mes en el Mucic, donde el público pudo admirar, el increíble trabajo del artista, pues con una colorida paleta y transparencias muy bien logradas, nos transportó a un mundo marino y prehispánico a la vez.

Finalmente, Miguel Ángel Betanzos comentó que continuará su trabajo en acuarela con una serie de mariposas y colibríes.

