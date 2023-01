Miguel Ángel Barragán disfruta la libertad que le da la pintura

El artista Miguel Ángel Barragán ha encontrado en la pintura una forma para expresar sus sentimientos, ideas y pensamientos. Desde hace nueve años comenzó a dedicarse a esto de lleno y siempre disfruta ese momento de crear y dejarse llevar por el pincel a través del lienzo.

“Mi interés por la pintura comenzó desde la adolescencia, y poco a poco desarrollé mi técnica y mi manera de expresión, de una forma empírica. En un principio hacía mucho dibujo a colores, y realmente disfrutaba mucho eso”, expresó Miguel Ángel Barragán.

Compartió que durante un tiempo, por circunstancias de la vida tuvo que alejarse de la pintura, pero en realidad siempre tuvo esa pasión y gusto por el arte, con la idea de retomarlo en algún momento.

“Siempre tuve presente el arte en mi vida, e incluso he pasado por períodos de inspiración poética, y escribí mucho, tengo 100 o más poemas. Después me interesé por la acuarela yendo con un maestro y así me metí a la pintura, y descubrí que había otras técnicas como el óleo y el acrílico, y así desarrollé mi pasión, desde el 2014 fue que me metí totalmente a la pintura y no he parado”.

El artista mencionó que su técnica favorita es la acuarela, y también disfruta mucho el arte abstracto, porque considera que le ha dado gran libertad al momento de crear.

“Me gusta mucho el tema del mar y todo lo que es de barcos y paisajes. Pero últimamente me ha gustado verter la pintura sobre el lienzo, con una sensación de pasión por los colores, por las composiciones y formas. Me gusta el arte abstracto e intuitivo, porque me dejó guiar, y doy las pinceladas al azar; yo lo considero un acto de vida porque cuando nosotros vivimos hacemos cosas muy locas y realistas”.

El hecho de verter una pincelada sobre el lienzo le llena y le inspira mucho al momento de crear.

“Son esos momentos de inspiración de ganas de hacer algo y plasmar las emociones; y a veces también son los colores que me encantan, porque me meto en ellos y vuelvo a una parte de mi niñez cuando los colores me impresionaban tanto”, expresó.

Miguel Barragán ha tenido la oportunidad de exponer en diversas partes de Cuernavaca, como la Hostería de Las Quintas y en la galería Unidos por Amor al Arte, donde actualmente podemos encontrar su obra.

“Es un placer estar aquí en esta galería, que nace en el amor por el arte, me identifico mucho con Emilia Juan la directora del proyecto. Son ya nueve años desde que retomé la pintura y espero no dejarla”.

Instagram: @soymiguelbarragan







