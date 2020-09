Mezcla Egelhaaf sus pasiones con éxito

El actor Gustavo Egelhaaf, quien participa en el proyecto teatral “Artistas en incógnito” se encuentra muy feliz por combinar su pasión por la actuación y su gusto por la dramaturgia, debutando en este ámbito como escritor.

“Quedarnos guardados como actores por la situación que estamos viviendo ha sido difícil, pero viéndole el lado positivo han salido cosas muy interesantes porque hemos descubierto muchas herramientas para seguir contando historias y comunicar ideas”, comentó Gustavo Egelhaaf.

Uno de estos proyectos es “Artistas en incógnito” que presentará a 10 actores que desarrollaron un monólogo enfocado en historias de la pandemia y que a través de un sorteo se repartieron de forma aleatoria para que alguien más lo desarrolle, y que será anónimo hasta el día de la función.

“La creatividad fluyó muchísimo en estos tiempos ante esta necesidad. Los organizadores me invitaron a participar y cuando me llamaron dije 'están locos', pero la verdad estos meses me he dedicado a aprender un poco de dramaturgia porque tengo ganas de escribir y contar mis propias historias; ya he escrito desde hace varios años, pero nunca he mostrado nada porque soy penoso y realmente quiero hacer algo bueno y de calidad, que el trabajo esté muy bien pulido. Pero la invitación me llegó justo cuando estoy más involucrado en la escritura y lo tomé como una buena señal para hacerlo, y así combinar las dos cosas que más me gustan, la actuación y la escritura”.

Cabe destacar que la inspiración de cada monólogo tiene que ser alrededor de la pandemia, pero no del virus ni de las cosas que están sucediendo, si no de inspiraciones que han surgido a partir del encierro.

“Lo interesante es que somos 10 actores completamente distintos y creo que la inspiración va a llegar desde lugares diferentes, en unos casos muy personales y otros desde lugares muy oscuros. Mi texto está enfocado en la comedia, porque justo pensé que esto se puede poner un poco denso y quiero aportar algo más ligero para brindar al público por lo que escribí un monólogo muy divertido”.

Además este ejercicio, será interesante ya que cada actor le dará si toque especial al monólogo que recibió, ya que no habrá una dirección de por medio y la interpretación dependerá de las indicaciones que el escritor haya señalado o la libertad que haya plasmado.

“Somos un grupo súper ecléctico y será interesante ver el resultado, porque cada actor tomará el monólogo que le tocó de acuerdo a lo que esté viviendo”.

El actor menciona que tuvo una preparación de aproximadamente 15 días para escribir el monólogo, y se encuentra muy contento y nervioso por el resultado y el recibimiento del público.

