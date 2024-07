Memorias fragmentadas: Diana Cortés denuncia los feminicidios en Morelos

La artista Diana Cortés presenta su nueva obra, que forma parte de la serie "Memorias fragmentadas", y que realizó como parte del estímulo recibido por el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Morelos 2024, en la categoría de Creadores con trayectoria.

En esta pieza, que consta de una instalación, la artista reflexiona acerca de los feminicidios que suceden en el estado de Morelos y el duelo colectivo.

Diana Cortés menciona que esta obra surge a raíz de su anterior proyecto "Memorias sin archivo", el cual fue sobre la visibilización de las mujeres escritoras en México, y que expuso en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic).

A partir de esa investigación, descubrí toda la misoginia que se ha ocultado en ese ámbito. Y de ahí partió este proyecto, que es sobre la visibilización de las mujeres asesinadas en Morelos

La obra se integra por una estructura de aluminio con zapatos y piedras colgando; así como una piedra con varias frases y un audio que menciona los nombres de las mujeres víctimas de feminicidio, que son aproximadamente 90, tan solo del 2023.

"Según las autoridades, las cifras oficiales son 60, por lo que vemos que maquillan esas cifras, y esa parte de todo el duelo colectivo que pasamos y que todavía oculten la realidad me parece inconcebible. Además, hubo casos muy sonados como el de Ariadna Fernanda que se quiso ocultar y hacer pasar por asfixia, y el de la artista Mafer Rejón".

Cultura

Por esa indignación surgió esta pieza, y la artista se basó principalmente en los textos que Elena Garro escribe en "Los recuerdos del porvenir".

"En la poética de Elena Garro, es tanta la violencia que vive la protagonista Isabel porque le toca la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, que ella prefiere volverse piedra y no existir. Es un contexto violento como el que vivimos ahora".

Asimismo, dijo que están las piedras, los zapatos, la memoria y la violencia intrínseca en esta pieza.

Otra de las piezas es una lámina de piedra con frases misóginas, esas cosas medio cavernarias que no hemos superado, esa mentalidad retrógrada patriarcal que tenemos como mexicanos en esta cultura

La pieza sonora tiene como objetivo nombrarlas, visibilizarlas y vivir ese duelo colectivo a través del arte en una especie de sanación.

Diana mencionó que desde el año pasado comenzó con la planeación de estas piezas, y la realización material llevó aproximadamente tres meses.

"Realmente tiene su complejidad. Tuve que recolectar los zapatos de mujeres de todas las edades y estratos, los cuales fueron donados y trabajar con la piedra pómez porque había complicaciones por el peso".

Puedes ver la obra de Diana en la actual exposición del PECDA 2024 en el Centro Cultural Jardín Borda.

¿Quién es Diana Cortés?

Pasante de Artes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Estudió el Certificado en el Centro de Artes del Libro en Nueva York.

Seleccionada como ponente en Convening for Contemporary Art, Education, and Social Justice in The New Museum, en Soho, Manhattan, Nueva York. También ha sido seleccionada en el Taller Ser Libro, organizado por FOLIO y Centro de la Imagen, de donde derivó una publicación colectiva con la Editorial Gato Negro.

De agosto a septiembre de 2017, participó en la Bienal de Libros de Artista en Nápoles, Italia. Fue seleccionada por el Centro de la Imagen para la exposición colectiva nueva generación de fotógrafas en México “Vitamina A” en la Biblioteca Vasconcelos en marzo de 2017.

Participó en la exposición “Little Lexicons” en la Biblioteca Central de Filadelfia, Estados Unidos y en Fotonarrativa y Nuevos Medios de la Fundación Pedro Meyer con la beca World Press Photo 2014, beca Lía 2014 en Guadalajara, Jalisco, en agosto de 2014, seleccionada para la primera bienal de artistas en San Martín, Argentina.

Ganó el primer lugar en el concurso del Festival Internacional de Imágenes (FINI), en Pachuca, Hidalgo, México. Seleccionada en la II Feria Internacional de Libros de Artista del Centro de la Imagen. Seleccionada para el festival internacional Bosques del Mundo por Fundación Oxígeno y Caixa Española 2011, en Burgos, España. Su trabajo ha sido expuesto en España, Hungría, México, Reino Unido, Italia, Estados Unidos y Argentina.

Algunas de sus obras pertenecen a la colección Joan Flasch Artist'Book en Chicago, IL. También a la colección del libro del artista de Franklin Furnace en Brooklyn, N.Y.