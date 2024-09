Melissa Rivas y Manuel Parra presentan sus libros en Cuernavaca

Los poetas mexicanos Julia Melissa Rivas y Manuel Parra, premiados a nivel nacional e internacional realizaron una presentación en Cuernavaca para hablar de sus obras “Imperio” y “Los muchachos del Guinness Book”, respectivamente.

Este especial evento se realizó en Café La Fauna, y forma parte de los festejos del XXX aniversario de Ediciones Eternos Malabares, en la presentación se contó con la participación de Wendy Morales, Luis Ernesto González y Ricardo Venegas.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

La poeta Julia Melissa Rivas presentó “Imperio”, libro con el cual obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Raúl Rincón Meza en 2021; mientras que Manuel Parra compartió con los presentes, sobre su libro “Los muchachos del Guinness Book”, que obtuvo el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2021.

Durante su intervención, Ricardo Venegas editor y director de Ediciones Eternos Malabares, elogió que los dos autores son jóvenes y ya han obtenido premios nacionales e internacionales, pero sobre todo se habló de la calidad de su producción literaria, la cual no deja duda del nivel en que estos autores se encuentran.

Cultura Entrevista con Karla Sandoval: Ya los leímos mucho a ellos; admitan que nosotras avanzamos

Asimismo, Wendy Morales destacó que la literatura actual se encuentra en buenas manos, “la poesía no debe morir, y estos autores nos lo recuerdan”, comentó.

Y por su parte, el escritor Luis Ernesto González agregó, que, “Es evidente que los poetas cuyos libros hoy saludamos se han planteado, cada uno desde su credo estético, jamás incurrir en aquello que hoy se juzga como los grandes pecados poéticos: la sobredosis de sensibilidad, la rima y el ritmo clásicos, las figuras retóricas probablemente predecibles, la militancia, el sospechoso halago. En cambio, no renuncian (¡gracias!) a pulir ese prisma a través del cual el lenguaje se convierte en bifocal, pero a lo telescópico y a lo microscópico. Su inesperado internacionalismo es otro signo de su modernidad. Es muy evidente y no deja de sorprender. ¿Algo así como la intentona novelística de la generación del Crack, ya nada nueva? Creo que no, aunque en los libros de Melissa y Manuel viajamos a muchas ciudades del mundo, desde el Río de Janeiro y otras urbes tan de Clarice Lispector, hasta el Montreal del fortachón récord Guinness Louis Cyr (pariente, por cierto, de la delicada y bellísima Geneviève Bujold, la gran actriz quebequense) y otros lugares donde viven los no muy orgullosos poseedores de las marcas de mayor y menor estatura que en el mundo han sido”, comentó.

Luis Ernesto González, Ricardo Venegas, Manuel Parra, Julia Melissa Rivas, Wendy Morales y Vladimir Bendixen. / Cortesía | Ricardo Venegas

Además, destacó que Melissa debe haber leído muy bien a Francisco Hernández y sus acercamientos a Schumann, Scardanelli (Hölderlin) y Trakl. Entra en el mundo cotidiano de Clarice Lispector y, como ella, extrae lo inefable desde la única y paradójica posible herramienta: la lengua; y desde la única materia palpable: lo cotidiano.

y acotó que en “Los muchachos del Guinness Book”, dedicado, por cierto, a Melissa, Manuel Parra Aguilar se acerca a personajes singulares, únicos, excepcionales. Investiga, imagina, desarrolla escenas de gente que para nosotros no pasa de ser un nombre en un libro entre ocioso y fabuloso.

“Este siglo no es el indicado para la retórica”, dice el poeta. Aproximarse a seres que, desde ojos morbosos, pueden ser fenómenos de circo, es tarea harto delicada. Aunque el lenguaje de Manuel es tan cristalino, límpido, como el de Melissa, hay una necesaria empatía con los personajes más allá de todo posible descubrimiento poético que lo hace más, digamos, mundano. Entonces hay una lengua entintada en el corazón. Son seres humanos hartos de los ojos del otro. ¿Cómo verlos, pues, sin ofensas?”.

Durante el evento se contó con la participación del músico de conservatorio Vladimir Bendixen, quien ejecutó piezas literarias adaptadas a la música y al canto, para deleitar a los asistentes.