Max Weber, el pensador universal

“El poder es toda posibilidad, en absoluto, para imponer su voluntad en una relación social, incluso contra la resistencia de los demás.” Max Weber.

Maximiliam Karl Emil Weber, nació el 21 de abril de 1864 en Erfurt, y murió en Múnich en 1920. Hablar de Max Weber es hablar de un pensador universal que aportó a varias disciplinas, en virtud de tratar temas filosóficos, económicos, históricos, jurídicos, políticos, y sociológicos. De tal manera, el pasado 14 de junio se conmemoró el centenario del fallecimiento de ese ilustre pensador, que abordó el concepto de Estado, poder, legitimidad, política, así como el espíritu del capitalismo y su relación con la religión, y cuya obra trasciende hasta nuestros días.

Max Weber tuvo una formación en estudios de Derecho y Economía, de tal forma que impartió catedra de Derecho Mercantil y Economía Política, siendo un personaje muy activo académicamente hablando, publicando análisis y ensayos, siempre con un pensamiento liberal, y hasta participó en la elaboración de la Constitución de Weimar que es un referente en las Constituciones democráticas y al ser de las primeras en contener derechos sociales (la primera fue la mexicana de 1917).

Hay que mencionar que Weber siempre mostró un gran interés por analizar la sociedad en la que vivió, desarrollando un pensamiento sociológico dirigido a analizar la cultura occidental y su evolución respecto a las instituciones económicas, jurídicas, políticas y religiosas. En este sentido, hay que mencionar su obra “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, partiendo de la importancia que juega en las sociedades la religión, en virtud de que crea un cúmulo de valores y una ideología; en este caso habló del protestantismo relacionándolo con el modelo de capitalismo industrial que es como un anillo al dedo, es decir, el desarrollo industrial del capitalismo se dio a partir de los valores que pregona el protestantismo que se desarrolló en países anglosajones, principalmente: el ahorro, la austeridad, la generación de riqueza, y el trabajo, de tal forma que bajo esta lógica, en el protestantismo, quien produce más mediante el trabajo se acerca más a Dios, en contraposición a otras religiones que generan ocio.

Ahora bien, Weber aborda conceptos tan importantes para la Ciencia Política. Nos habla del poder como la posibilidad de imponer la propia voluntad en una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa posibilidad; así como los tipos de poder legítimo: el poder tradicional, el poder legal-racional y el poder carismático, mostrando así los fundamentos reales del poder político en el devenir de la historia. También Weber habló sobre el Estado, que lo concibe como la asociación de dominación de carácter institucional que tiene el monopolio legítimo de la fuerza, de tal forma que esta concepción está ligada con lo que él entiende por política como una lucha, una aspiración para participar en el poder o influir en la distribución del poder entre los distintos Estados, o en entre los grupos que componen al mismo Estado en el que se vive.

De tal forma, Max Weber abordó varias disciplinas, que hoy en día, no hay obra sobre Economía, Política y Sociología que no lo mencionen. Es curioso que él no se asumió como sociólogo a pesar de que es considerado junto a Emile Durkheim como uno de los padres de la Sociología Moderna. Sin embargo, se destaca su gran aportación a las ciencias sociales que las veía como ciencias empíricas de la realidad, que debían estar orientadas a la búsqueda de valores.