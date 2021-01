Martha: una carta, segunda edición

La escritora y comunicóloga Jasmín Cacheux presentó la segunda edición de su novela “Martha: una carta”, la cual fue acreedora al premio Dolores Castro en 2018 en la categoría de Narrativa. Esta novela muy especial para la autora, la cual escribió hace 20 años para honrar a su abuela llamada Martha.

Cabe destacar que la novela tuvo su primera edición por parte de la municipalidad de Aguascalientes en 2019, y ahora para la segunda edición realizada en 2020, se realizó con la editorial independiente Capítulo Siete, y fue presentada en diciembre pasado en formato virtual.

“Es una novela de carácter epistolar que se practicaba a principios del siglo XX. Cuando escribí esta novela no estaba pensando en apuestas de naturaleza autobiográfica, ni pensaba en la novedad de las cartas; en lo que realmente pensaba era en la manera en la que me podía acercar directamente al lector, hablándole como si estuviera recibiendo una carta, en esta manera tan directa, diciéndole tú, aunque fuera a través del personaje de Mariana, porque Martha inicia esta serie de cartas a su hija Mariana, tú a lo largo de la novela te vas enterando que tienen más de una década de no estar juntas y vas descubriendo por qué no están cohabitando y hacia dónde ha ido la vida de ambas”, expresó Jasmín Cacheux.

A través de su alter ego Beatriz Moreno, la escritora nos cuenta esta historia al recolectar estas cartas, nos da a conocer a los personajes y un paseo por mujeres de tres generaciones y sus diversas luchas.

“Yo la defino como una historia de mujeres, de amor femenino, del amor entre una madre y una hija, pero también de ese otro desamor, ahora con todo lo que se está trabajando y estamos aprendiendo a comprender, estamos hablando de maternidad disidente de esa mujer que no está siempre aceptando ser madre y no por eso deja de ser mujer, y apenas nos atrevemos a hablar del tema; y cuántas mujeres han sido madres sin desearlo y eso ha repercutido en una crianza distante, resentida y con odio y esa es la historia de Martha”.

Para escribir esta novela, Jasmín se inspiró principalmente en la obra “Memorias de Adriano” de la escritora francesa Marguerite Yourcenar, que trata sobre una sola carta que escribió el emperador Adriano a su sucesor, libro que recibió como regalo de uno de sus maestros. Dicha obra marcó su trabajo y estructura al realizar su propia novela.

Martha: Una carta

“Recuerdo que escribí una carta en 1996 llamada ‘Una pieza de colección’ y gané el Premio Nacional de Cuento, pasó el tiempo y el 1998, vino a mí esa idea de escribir sobre dos mujeres, una historia de libertad y disidencia, y nació esta novela, la cual decidí que se llamara así, por mi abuela y ha sido una manera de honrarla. Esta carta te va a hablar de temas diferentes de libertad, mujeres, prostitución, lesbianismo, amor y de revolución”.

Jasmín guardó esta novela durante dos décadas, y cuando vio la convocatoria del Premio Dolores Castro, decidió sacarla y enviarla, pues cumplía con todas las características que se requerían, resultó ganadora y desde ese momento, ha podido compartir esta grandiosa historia con sus lectores.

“No me tocaron los movimientos de las ferias del libro, pero en la presentación virtual nos fue muy bien, la recepción de la gente fue buena y muy cálida, entonces me pareció interesante involucrar a los lectores, en una dinámica distinta y personalizada, pues al llamarse la novela ‘Marha, una carta’ decidí ser el correo de la propia novela y entonces acudí a los domicilios de las personas que me pidieron la novela, y me tome fotos con ellos, acercándome de esa manera al lector y lectora”.

Durante el confinamiento, Jasmín ha estado realizando talleres virtuales para personas de todas las edades, compartiendo sus conocimientos y habilidades para incentivar e impulsar a nuevos escritores. Asimismo, ha escrito algunos cuentos sobre ciencia ficción y de terror, explorando nuevos géneros y experiencias literarias.

Para este año, la escritora prepara el lanzamiento de dos libros, "Confieso" y "Mientras duermes", además de una antología de cuentos sobre la desobediencia, en la que escritores de diversas edades abordarán en sus obras esta temática. Asimismo, inició una serie de entrevistas llamada "Hablemos de historias y poesía", en la que entrevistará a distintas personas acerca de su labor y dar a conocer su talento. Esta serie puede verse cada sábado a las 18:30 horas en su página de Facebook.

Jasmín ha fungido como correo llevando la novela hasta el hogar de las personas.

