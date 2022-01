Martha Parra motiva a las mujeres a redescubrirse

La escritora y psicóloga mexicana Martha Idalia Parra celebra el gran éxito que han tenido sus libros "Hoy elijo despertar" y "Rescatando a mi princesa", los cuales son constantes recordatorios de que vale la vida y las sonrisas llevarnos bien con la persona que vemos día a día en el espejo.

Martha Idalia se ha desempeñado como psicóloga clínica, maestra en educación y profesora de preparatoria, sin embargo, su inquietud por expresarse la han llevado a estar al frente de distintos medios de comunicación de radio y televisión, y por supuesto a desarrollarse como escritora, llevando desde su propia experiencia, un sinfín de mensajes positivos para las mujeres principalmente.

"En la preparatoria tenía dudas de qué carrera estudiar, me gustaba Ciencias de la Comunicación, y también la idea de ser psicóloga; finalmente me decidí por la psicología y no me he arrepentido ni un sólo día. Pero también extrañaba los micrófonos, porque hice mis prácticas en una radio cultural en Álamos, Sonora. Pero afortunadamente la vida con sus caminos misteriosos pero siempre en nuestro beneficio, me dio la oportunidad de volver a trabajar en radio y televisión, de hecho tengo un programa llamado 'Diálogos en tribuna'", expresó Martha Idalia Parra.

Asimismo siempre ha disfrutado de las letras, pues son otro camino para seguir expresándose.

"Escribir siempre me ha gustado, desde muy chica hacía mis textos y diarios, llevé varios talleres de autobiografía, redacción y escritura rápida. Y de manera más formal cuando pasé por situaciones personales en mi vida, también decidí darle formalidad a la lectura y escritura, estuve en un taller para autores porque manejo un portal virtual cien por ciento femenino, el cual surgió después que inicié un proceso sentimental porque se canceló mi boda, y me di cuenta que son muchas las mujeres que tenemos contradicciones y situaciones complicadas; y que a mí no me sentaba el hecho de ser psicóloga para todos esos procesos, entendía que tenía que hacerme cargo de mis emociones y me encontré con muchas coincidencias en la manera de pensar y de ser".

A partir de ahí es cuando empezó a crear su portal en Facebook llamado "Despertar, mujeres en crecimiento".

Su primer libro "Hoy elijo despertar" lo lanzó en noviembre de 2019, teniendo muy buen recibimiento por parte del público.

En este libro, Martha Idalia plasma esa lluvia de ideas, en la transición de sus situaciones emocionales, que eran como una montaña rusa de emociones y muchas mujeres se sintieron identificadas.

"A mis 29 años me di cuenta que despertar tenía poco que ver con mantener nuestros ojos abiertos. Cuando escribí este libro lo hice reconociendo la importancia de estar presentes en nuestro diálogo interior, ¿qué me estoy contando de mí misma?, ¿cómo me estoy tratando?, ¿qué decisiones estoy tomando? lo hice pensando en la relevancia de conectar con nuestro verdadero y más profundo sentir y con nuestras verdaderas necesidades. Son nueve capítulos que nos invitan a permanecer despiertas en nuestras vidas hoy y cada día".

Actualmente, el libro tiene más de 12 mil ejemplares vendidos, lo que significa el buen recibimiento del público.

Posteriormente, la escritora presentó su segundo libro titulado "Rescatando a mi princesa".

En ese libro, Martha Idalia invita a sus lectoras a realizar el viaje más importante de su vida, que es hacía adentro, buscando a la niña interior, esa pequeña que sigue detonando cosas aún en el cuerpo de adultas, y que acompaña la idea de buscar un encuentro y auto rescate con los propios recursos internos.

"Este libro es una búsqueda personal a encontrar esa respuesta de por qué me comportó, cómo lo hago, por qué elijo a esta pareja, desde qué sentido elijo, desde el amor propio o la carencia. Y empezar a entender todo lo que nos antecede. Además cuenta con ejercicios didácticos para que las lectoras se cuestionen cómo se desenvuelven y cómo se van sintiendo. Es sin duda una forma catártica de sanar y terminar con ese sentimiento".

La autora menciona que sus libros se inspiran en capítulos personales de su vida, pero también hay relatos inspirados en la valentía de las mujeres más importantes de su entorno, como su madre, sus abuelas, sus tías, primas, amigas, pacientes y alumnas.

La autora menciona que sus libros son una invitación a despertar nuestra conciencia de descubrirnos y valorarnos. Sus letras son un abrazo al alma de todas las mujeres que la leen a través de sus páginas, recordándoles que el amor es el camino, sobre todo el amor propio.

"Mis libros son un recordatorio para hacernos nuestras aliadas, lejos de enjuiciarnos, vernos con empatía, con amor, compromiso y responsabilidad, entendiendo que si no nos hacemos cargo de nosotras mismas, difícilmente alguien lo hará por nosotras. Debemos llenarnos de lo que verdaderamente necesitamos, para después compartir con los demás nuestra mejor versión y entregarle esa parte saludable que todos merecemos".

Ambos libros pueden adquirirse a través de pedidos especiales en las redes sociales de la autora, pues realizan envíos a toda la República Mexicana.

