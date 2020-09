Marit elogia a las sombras

Pintar no se trata de resultadoszanticipados, sino de un proceso que nos pone cara a cara con un impulso vital interno y con asumir quienes somos al establecer un vínculo con lo que vemos, con lo que hacemos y con lo que pretendemos decir sin palabras”, expresa la pintora Marit Martínez.

Marit quien radica en Tepoztlán, se ha caracterizado por su talento y desempeño artístico y por su labor para impulsar el arte y a los creadores que habitan en este pueblo mágico.

A través de su obra y durante sus más de 20 años de trayectoria, Marit ha explorado los medios pictóricos convencionales para aplicar sus características.

“Mi trabajo se ha enfocado en una especie de escucha de los materiales, del juego que permiten para indagar nuevos e inesperados resultados. Esto propone renovar la mirada y la experiencia sensible del que observa y del que produce la pieza”.

Su obra más reciente es la serie “Elogio a las sombras”, surge con la idea de que el arte no es pensar, sino entrar a una experiencia que trasciende al que lo crea, y después de que eso ocurre, se analiza y se reflexiona sobre la acción y el resultado; y que hacerlo al revés es restringir lo que ocurre a nuestros propios límites de pensamiento.

“Cuando veo una sombra proyectada, especialmente por los árboles, me es inevitable detenerme. Causan un efecto hipnótico que me lleva a un estado de gozo inexplicable. Me permite entonces dejar el pincel y tomar la cámara fotográfica para profundizar en la experiencia sensible que experimentaba”.

A través de su trabajo artístico, Marit hace una analogía importante sobre lo sorprendente que se puede hacer con la acumulación de capas, de pigmentos aglutinados en barnices o medios acrílicos, con lo que ocurre en la vida.

“Es la superposición de experiencias las que enmarca nuestra interpretación de lo que creemos que sabemos. En esa búsqueda descubrí la riqueza del vinil transparente para crear, a modo de veladuras, espacios matéricos entre cada capa para conformar una obra. Fue ahí cuando vi con claridad la alianza que podía lograr combinando distintas fotografías de sombras, impresas digitalmente sobre medios transparentes, para superponerlas en distintas capas. En otras palabras, se trata de aplicar principios pictóricos con materiales y elementos contemporáneos. El resultado fue sorprendente porque potencia el poder perceptual de distintas sombras al reunirlas en un solo momento y lugar”.

Asimismo, Marit comentó que cuando había realizado diversas piezas, reflexionó que las sombras, tanto del mundo exterior como de nuestra realidad emocional y espiritual, no son ausencia de luz, sino que existen gracias a ella.

“Lo que quiero compartir es la maravilla que encontré en las sombras y sus múltiples interpretaciones”, finalizó.