Mario Delgado, el dirigente que Morena merece

Hace unos días, a propósito de la elección de nuestro dirigente y secretario general de Morena, el Presidente de México nos recordó que es importante no repetir los vicios del pasado. También nos dijo, con suma razón, que es “mucho pueblo para tan poco dirigente”. Los partidos políticos no pueden seguir siendo cofradías, en donde pequeños grupos de políticos se reúnen con más políticos, en la sala de su casa, para asumir decisiones que corresponde tomar al pueblo organizado. El dinero que reciben los partidos es de la ciudadanía, no debemos ni podemos permitir que un grupo –a veces hasta de pequeñas familias– pretenda convertirse en “dueño y señor” de las franquicias partidistas que, de hecho, pertenecen a todos los mexicanos.

En MORENA ocurrió recientemente que un puñado de “políticos” intentó monopolizar las decisiones de nuestro partido. Al parecer, se les estaba olvidando que MORENA es del pueblo y para el pueblo. Cerraron sus puertas y construyeron un muro que impidió, por más de tres años, el proceso de afiliación que exigimos militantes y millones de simpatizantes. Era increíble que un partido con treinta millones de votos, registrara una centésima parte de afiliados. Sólo después nos enteramos de que el padrón entregado inicialmente al INE había sido minimizado, y que en realidad había millones de afiliaciones que por alguna razón no formaron parte de un proceso formal y más transparente para el registro definitivo.

Con el afán de mantener el partido en manos de pocos, algunos dirigentes de MORENA casi se autoimpusieron como dirigentes provisionales, a espaldas de su militancia y, sobre todo, a espaldas del pueblo obradorista. Estos dirigentes hicieron todo lo posible para negar la participación de millones de mexicanos en el proceso de renovación de la dirigencia, al grado de rechazar la recomendación hecha hace más de un año para realizar las encuestas. Sólo hasta que no tuvieron otra opción y el Tribunal Electoral emitió una resolución, decidieron apoyar el proceso de las encuestas y a personajes más bien oportunistas, que como afirma AMLO no conviven con el pueblo y pretenden dirigir al partido desde la biblioteca de su casa; es gente que no conoce al pueblo ni habla con él, que no tiene presencia, y únicamente busca su lucimiento personal.

Por fortuna, el pueblo es sabio y se da cuenta de todo. Eso sin duda explica por qué en todas las encuestas Mario Delgado sale arriba en las preferencias para dirigir a MORENA. Es claro para la sensibilidad de la gente que a Mario, antes que el interés en un cargo, le preocupa la unidad y el trabajo del partido. Mario Delgado es el único candidato que ha presentado un decálogo de propuestas para fortalecer a MORENA y a México.

La trayectoria del hasta hoy diputado y coordinador de la bancada de legisladores habla por sí sola. Mario ha trabajado con el grupo parlamentario respetando las ideas y las diferencias; ha logrado el consenso y acatado las reglas, tal y como lo establecen los principios y valores de MORENA. Lo ha reiterado el propio presidente de este país: la política no debe hacerse para buscar los cargos. Porfirio Muñoz Ledo ya ha tenido muchos cargos de ésos.

Por otro lado, Mario Delgado es un férreo promotor de las ideas que han impulsado la Cuarta Transformación; ha conseguido que en la Cámara de Diputados se aprueben más de veinte reformas constitucionales, inclusive con el voto de la oposición. El nuevo marco jurídico en el que empieza a sustentarse nuestro cambio de régimen se ha construido en el Poder Legislativo, también bajo la batuta de Mario Delgado. Estas son algunas de sus credenciales.

Hoy que ha llegado el momento de decidir a quién queremos como dirigente de MORENA, conviene tener presente que Mario no es ningún improvisado, ha demostrado su lealtad y congruencia ideológica desde hace más de veinte años; no es alguien que cambia de ideas según el trabajo que le ofrezcan. Los morenistas rechazamos la política del más viejo cuño, la que busca ganar contradiciendo sistemáticamente al presidente en los temas más relevantes. Ya no queremos a quien insulta a sus compañeros diputados por apoyar las propuestas del presidente.

Ha llegado la hora de elegir entre dos diputados y dos maneras de hacer las cosas. Porque su principal virtud es la unidad y el trabajo en conjunto, yo volveré a decir, como lo hice hace dos años, que Mario Delgado es la mejor opción para conducir el esfuerzo de los morenistas, de la mano del partido que nos representa.





