Mario Aguirre celebra una vida en el escenario

Este día, el Studio de Actuación de Cuernavaca Mario Alberto Aguirre celebrará su noveno aniversario. En este espacio, se han formado muchas generaciones de talentosas actrices y actores, y se han presentado un sinfín de obras teatrales que incluso son un referente en el teatro morelense.

El actor y director Mario Alberto Aguirre es quien dirige el estudio y quien ha compartido sus saberes y conocimientos con sus alumnos, motivándolos siempre a dar su máximo esfuerzo en cada ensayo y espectáculo.

"No me he bajado nunca del escenario, y en algún momento quise tener mi propia escuela y un 1 de abril del año 2012 se inauguró el Studio de Actuación que lleva mi nombre, pero originalmente se llamó Foro Studio Mario Moreno y estamos cumpliendo nueve años de vida", expresó Mario Alberto Aguirre.

Desde muy pequeño, tuvo la inquietud de dedicarse a la actuación ya que creció viendo televisión y admirando el trabajo actoral.

"Veía mucha televisión, me emocionaba con los programas y las telenovelas. Pero también tengo una cultura del teatro porque mis papás me llevaban mucho a ver obras y en algún momento surgió esa inquietud de ser actor, y fue en la secundaria cuando decidí hacerlo, gracias a un maestro de literatura que montaba obras, eso me motivó a buscar una oportunidad en esa área, estuve también en el teatro callejero hasta que mi mamá vio en una escuela que daban medias becas para estudiar en Ciudad de México en el Núcleo de Estudios Teatrales de Héctor Mendoza, donde estuve con grandes maestros".

Cuando terminó el curso, Mario aún no culminaba sus estudios de preparatoria y tenía esa ilusión de ser actor.

"Me di cuenta que para estudiar actuación no necesariamente necesitaba una carrera, y entré al Centro de Arte y Comedia de Gonzalo Correa, que aceptaba a personas que tuvieran inquietud de la actuación. Estudié ahí y él fue justamente quien me heredó la tradición de presentar la obra de Don Juan Tenorio desde hace casi una década".

El estudio ha formado varias generaciones de actrices y actores.

Don Juan Tenorio se ha convertido en un clásico del teatro en Morelos.

Así se fue formando en esta enriquecedora carrera, y sus primeras obras de forma profesional fueron, un pequeño papel en una pastorela con Fred Roldán llamada "Diablicia la pícara malhechora" y "Don Juan Tenorio" en el Teatro Helénico con Gonzalo Correa.

Desde siempre tuvo la inquietud de dar clases, sin embargo, todo surgió de una forma muy peculiar.

"Una ocasión me invitaron a un negocio multinivel que en aquel momento era un éxito, fue el primer negocio de ese tipo y varios actores estaban ahí. En un casting un actor me invitó a ese negocio y realmente nunca pude hacerlo, aprendí a perder la pena y explicarlo, pero no me fue bien. Sin embargo, gracias a ese negocio y al desenvolverme e invitar a otras personas, supe que podría compartir, dar cursos y talleres de actuación, y fue como me animé a hacerlo. Me he dedicado mucho a la docencia, llevo más de 25 años dando clases y para mí es un gusto poder compartir esa pasión por la actuación y el amor al escenario con otras personas".

El Studio de Actuación se inauguró el 1 de abril de 2012 con el nombre de Foro Studio Mario Moreno en homenaje a Cantinflas en las instalaciones de la calle de Leyva en Las Palmas con la primera edición del Día Mundial del Teatro, teniendo invitados de honor como Mario Galindez "Yayo" y Miguel Hernández "Agapito" de la Escuelita de Jorge Ortíz de Pinedo.

El 15 de agosto del mismo año se aperturan de los cursos profesionales de Actuación con Margarita Bauche y Benjamin León como maestros de canto y jazz respectivamente.

"Tuvimos un pequeño foro con capacidad para 45 personas, se llevaron a cabo más de 50 funciones con producciones propias y de compañías invitadas como Theia Teatro, Grupo Epitafio, Lucart-Caret y la Compañía Tercera Llamada de Cuautla.

Entre las obras que más destacan del Studio de Actuación de Cuernavaca Mario Alberto Aguirre son el clásico de Día de muertos "Don Juan Tenorio", la obra infantil "Hasta el domingo" y el clásico de Federico García Lorca "La casa de Bernarda Alba", aquellas obras que ha presentado en distintas ocasiones y escenarios de Morelos, y que sin duda, son de las favoritas del público.