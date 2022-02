Mariana Palova presenta su libro "Un segundo amor"

La escritora y artista mexicana Mariana Palova ha tenido gran éxito con su saga literaria “La Nación de las Bestias”, que ha cautivado al público con una historia llena de fantasía que se conforma de los libros “El señor del Sabbath” y “Leyenda de fuego y plomo”. Pero en 2021, sorprendió al público con el lanzamiento de la precuela de estos libros bajo el nombre de “Un segundo amor”, dedicada a Salvador Hoffman, uno de los personajes más queridos de esta interesante saga. Un libro lleno de magia y rituales sombríos

La precuela se desarrolla ocho años antes en Nueva Orleans. Salvador Hoffman es un hombre frío, astuto y asombrosamente eficaz, además es famoso tanto por ser el mejor detective de la ciudad, como por su incapacidad para sentir empatía o afecto por otras personas, cosa que lo han convertido en un hombre más temido que respetado. Pero cuando un macabro artilugio vudú aparece en una de las escenas del crimen más extrañas de su carrera, el detective comienza a cuestionarse no sólo las reglas de ese mundo estricto y racional al que pertenece, sino las propias limitaciones que siempre le impuso a su corazón. Y de la manera más difícil, Hoffman tendrá que aprender que a veces el amor duele más que la soledad. Ocho años antes de los acontecimientos de El señor del Sabbath, esta conmovedora historia imbuida de magia oscura y rituales sombríos nos llevará a conocer no sólo el lado más oculto de la ciudad hechicera, sino también el de uno de los personajes más queridos de La Nación de las Bestias.

“Este libro, nos cuenta la historia de Salvador Hoffman, uno de los personajes más queridos de toda la saga que es bastante peculiar por decir poco, y la historia de este personaje surgió porque mientras escribía el tercer libro de la ‘Nación de las Bestias’ empecé a hablar de él y de su pasado, y lo que se supone iba a ser una explicación de unos cuantos párrafos, se convirtió en una narración de 10 páginas; y la encontré tan fascinante y su historia tan fuerte que dije necesito contarla, y cuando le propuse a mi editor hacer una pequeña historia sobre él, me pidió hacer una novela completa, y ahí fue cuando surgió el libro, que afortunadamente ha sido muy bien recibida por los lectores, y le ha ido bastante bien”, expresó Mariana Palova.

Cabe destacar que esta novela es más de corte policiaco que de fantasía, a diferencia de los dos primeros libros. La autora considera fundamental conocer la historia completa de Salvador Hoffman, a quien nos describe brevemente.

“Él es una persona horrible en todos los sentidos, pero los lectores lo adoran, lo más interesante es que ‘La Nación de las Bestias’ es una saga de fantasía llena de seres sobrenaturales, pero Hoffman es un humano, y a pesar de eso tiene la capacidad de hacer cosas extraordinarias y llega a tener más poder en su simple humanidad, que muchas criaturas sobrenaturales. Y eso lo hace tan fascinante y que le guste a los lectores, es un detective mexicano y en su forma de ser sus emociones son muy intensas”.

A pesar de que esta novela es la precuela de la historia, la autora sugiere leer los libros en el orden que han sido publicados, es decir, primero “El señor del Sabbath”, después “Leyenda de fuego y plomo” y finalmente, “Un segundo amor”.

“Esta novela es más policiaca que de fantasía, pero considero que vale la pena conocer a Salvador Hoffman antes de ver su historia por completo, a parte otros personajes de ‘Un segundo amor’ nos van a causar más impacto si conocemos las otras historias primero”.

Mariana Palova menciona que esta novela surgió de forma inesperada, y que tuvo que trabajar arduamente para que estuviera listo en poco tiempo, esto con el objetivo de no dejar a sus lectores sin algo nuevo, antes de lanzar la tercera parte de “La Nación de las Bestias”.

“Fue una carrera contra reloj, porque la idea se me ocurrió en abril del año pasado, y cuando le comenté a mi editor, con la idea de darle algo nuevo a mis lectores antes de la tercera parte; él me dijo tienes hasta junio para entregarla porque necesitamos alcanzar la Feria del Libro en Guadalajara y presentarlo allá. Entonces escribí todo de forma rápida, culminando en un mes. Y lo más triste fue que me enfermé de Covid-19 y no pude ir a la feria del libro”.

Cabe destacar que cada uno de los libros, cuenta con una banda sonora con música de la compositora Alesth. Todas las canciones de cada libro, están disponibles en las plataformas digitales como Spotify.

Mariana Palova es una joven que ha destacado en las artes visuales y la literatura, buscando siempre el arte como escaparate para expresar sus sentimientos, ideas y emociones. Su trabajo como artista visual, fue reconocido en México y en otros países, y desde 2017, se ha caracterizado por ser escritora, profesión que llegó a su vida como algo inesperado, pero que sin duda, ha disfrutado mucho.

“Soy escritora por necesidad, de hecho nunca tuve visualizado serlo, toda mi vida pensé que quería ser artista, desde que tengo 15 años me dedico al arte visual y siempre creí que iba a ser mi vida como tal. Pero cuando tenía como 23 años dejé de hacer arte, tuve una etapa en mi vida muy complicada en la que el arte no era suficiente, caí en una fuerte depresión y el hecho de escribir fue la única forma de salir de esa situación en la que estaba sumida, fue una vávula de escape y al terminar la primera novela decidí compartirla con el mundo, me auto publiqué y a la gente le fascinó la historia y ha cosechado muchos lectores afortunadamente”.

Mariana destaca la importancia del arte en la vida de las personas, y sobre todo en estos momentos tan complicados con la pandemia, tiempo que nos ha traído muchas reflexiones y emociones, y aunque el arte y el entretenimiento fue de lo primero en cerrar a inicios de la contingencia, con el paso de los años hemos visto que, que estos ámbitos son fundamentales para sobrellevar la situación.

“La escritura y el arte deberían ser recetados como terapia para muchas personas, sobre todo para controlar muchas de nuestras emociones. De verdad que es liberador”.

Finalmente, Mariana Palova comentó que este año publicará la tercera parte de “La Nación de las Bestias”, uno de los libros que más orgullo le da, y que está segura que el público disfrutará mucho.

