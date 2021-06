:Nuevamente la diócesis de Cuernavaca encabezada por el obispo Ramón Castro convoca una "marcha por la paz" para pedir que se acabe la violencia, la corrupción y la impunidad. Diríamos que es muy oportuno el llamado si tomamos en cuenta que Morelos vive los peores momentos de violencia y la mayor corrupción en la historia del estado, sin embargo es mera simulación.

Hace siete años se convocó por primera vez a esta marcha por las calles del centro de Cuernavaca. Una manifestación que abanderaba la paz y en contra de la inseguridad, pero que en realidad la verdadera intención era torpedear al gobierno del estado y la de apuntalar movimientos políticos afines a la Iglesia y adversarios históricos del gobierno. La razón de golpear al gobierno estatal tenía que ver con el rechazo a las políticas implementadas en materia de respeto a a los derechos para todas y todos. Respeto al derecho a decidir de las mujeres; el respeto a los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+; legalización de los matrimonios de personas del mismo sexo; respeto a la diversidad y al libre pensamiento.

Esos son los verdaderos temas que realmente le preocupaban y le preocupan y atormentan a la diócesis de Cuernavaca. Como dicen los psicólogos: lo que te choca te checa.

En aquellos años, el combate a la inseguridad era una realidad que nadie puede negar. Una batalla permanente desde las instituciones del estado en contra de las bandas que asolaban al territorio desde una década atrás. Personalmente me tocó participar en la construcción del blindaje institucional que nos permitió enfrentar a la delincuencia con resultados palpables en la reducción de los delitos de alto impacto como el secuestro.

Las instituciones que actualmente tiene el gobierno del estado para hacerle frente a la delincuencia común y organizada las creamos en la anterior administración: el mando único hoy mando coordinado; la construcción del C5 y la instalación de cámaras de vigilancia en todo el estado, hoy muchas no funcionan; la construcción de tres cuarteles y de la nueva academia de policía; la creación de la Fiscalía General autónoma; la creación de la UECS, fiscalía especializada en el combate a la extorsión y el secuestro, entre otras.

Los esfuerzos del gobierno para construir la paz y la reconciliación incluyó la promulgación de la Ley de Atención a Víctimas y de la Comisión respectiva, hoy acéfala.

Ese esfuerzo no lo quería ver ni lo reconocía la iglesia, lejos de eso convocaba a movilizaciones políticas bajo la bandera de la paz y en contra de la inseguridad y la violencia, pero en realidad en el fondo se trataba de confrontar al gobierno en protesta por las políticas impulsadas de libertad y de respeto a los derechos de todas y todos.

A estas convocatorias celestiales de aquellos años se sumaban diversos grupos políticos opositores como la llamada "Coordinadora Ciudadana" encabezada por un cristiano recalcitrante opositor al gobierno y de muy dudosa reputación; el rector de la universidad del estado, hoy prófugo de la justicia; el presidente municipal de Cuernavaca y hoy gobernador; transportistas opositores a la modernización y líderes políticos oportunistas, entre otros.

Tengo que reconocer que eran eventos llamativos, movilizaban feligreses de todo el estado con su respectiva torta y su refresco.

A partir del cambio de gobierno, las marchas convocadas por la diócesis de la iglesia católica se redujeron a su mínima expresión. Dicen los rumores de Catedral que se siguen convocando para que no se diga que la iglesia es tapadera del gobierno estatal. Paradójicamente hoy la violencia en Morelos es imparable y se incrementa mes con mes, los secuestros han vuelto a incrementarse, muchísimos poblados de Morelos están dominados por la delincuencia y la sociedad está asolada por la inseguridad.

Con un gobierno de ocupación incapaz de construir una sociedad de paz y con seguridad, que no puede con el paquete de gobernar porque le quedó muy grande el saco y que no le interesa Morelos porque no son de aquí y sólo están de paso, en este escenario el obispo convoca de manera tibia a su pequeña marcha por el atrio de Catedral para hacer ver que hace algo respecto a los temas que realmente golpean a la gente.

La pregunta es: ¿dónde quedó aquel obispo activista que encabezaba grandes marchas?

Complicidad y simulación.

Nota final: la iglesia se niega a otorgar la bendición a parejas homosexuales. Se prestan a bendecir automóviles, casas y otros objetos materiales, pero se niegan a bendecir el amor entre dos personas.

Con todo respeto, si me permiten darles un consejo liberador a muchos de los que desde la iglesia se niegan a respetar el derecho a la diversidad sexual: salgan del clóset.