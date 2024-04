Mar Gasca: la naturaleza, pieza fundamental en su obra

Mar Gasca Madrigal es originaria de la Ciudad de México. Desde muy pequeña tuvo inquietud por las artes gracias a la influencia de su papá, quien gustaba de la pintura y la poesía. Es egresada de la Licenciatura en Artes por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Su trabajo se enfoca en la gráfica, desarrollándose principalmente en la mezzotinta y en la mezcla de esta técnica tradicional fusionada con recortes sobre el mismo papel impreso, jugando con papeles pegados a tipo collage e interviniéndolas con acuarelas y tintas chinas para crear obras originales sobre papel.

Una vida inspirada por el arte

Desde pequeña Mar tuvo acercamiento con el arte. Disfrutaba de la danza, la literatura y el dibujo, gusto que heredó de su papá.

“Al momento de elegir qué quería estudiar, tenía dos vertientes: la danza, que me gustaba mucho y llevaba ya algunos años practicándola, y la otra era las Artes Plásticas, pintura, escultura y gráfica, de ésta última que realmente no sabía nada, pero si elegía la danza tenía poco tiempo para desempeñarme artísticamente, tendría que ser más en la docencia, y decido irme a la plástica”, asegura en entrevista con El Sol de Cuernavaca.

En la universidad descubrió la gráfica, una técnica que le encantó. “Con el maestro Fernando Alva empiezo a tomar clases y a conocer el grabado y conozco también la técnica de la Mezzotinta, que es la técnica con la que principalmente trabajo mis piezas”.

En 2009, Mar obtuvo una beca del PECDA en la disciplina de Gráfica, y a partir de ahí empezaron a suceder cosas que fueron como eslabones de cadena que la conectaron con diversas personas y situaciones que le permitieron seguir con su desarrollo en las artes gráficas.

Conozco al maestro Luis Miguel Valdés de La Siempre Habana, que fue jurado de las becas y después mi tutor. Terminó mi proyecto y él me invita a trabajar con otro proyecto grande que le había llegado del artista Sergio Hernández, en el que trabajamos sobre tablas inmensas de 2.40 x 1.20m para hacer la parte de la talla, y me gustó mucho que me ha tocado hacer de todo.

¿Cómo es la técnica de Mezzotinta?

En esta técnica todo se hace a mano; no se utiliza ningún ácido y, en realidad, según cuenta Mar, no es una técnica tan popular, quizá por la complejidad que representa.

Para empezar, explica Mar, debes usar una herramienta llamada cuna, que es como una lija con 85 dientes, que inciden el metal para que entre la tinta y lograr un color negro profundo y así tener la superficie totalmente oscura.

Después se usan las herramientas para dibujar, que es un rascador que ayuda a pulir para que menos tinta caiga en esa zona y con el bruñidor se acentúan los blancos y grises que te permiten dibujar.

A mí me parece que es hermosa porque logras dar calidades casi fotográficas, tienes una calidad muy real, aunque hagas cosas abstractas, y eso lo da la urdimbre, que es como un tejido fono y muy cerrado.

Temáticas que aborda en su obra

Su interés por el mundo orgánico ha permeado de forma indiscutible en su trabajo. De manera plástica ha estudiado desde las formas celulares de distintos organismos como hojas, flores, insectos, telarañas, caparazones, semillas, nidos y huevos; pasando por las estructuras que los conforman hasta recorrer algunos de los distintos caminos que pueden existir para manipular dichos objetos e imágenes tanto formal como conceptualmente.

La artista busca con su obra resaltar las bondades de la naturaleza. / Cortesía | Mar Gasca

“Cuando empecé a trabajar formalmente empecé a pintar sobre piedras, y es que recuerdo que falleció mi abuela, y yo recogía piedras desde niña, entonces quise pintar una piedra especial para recordarla a ella; y es que pintar piedras es una forma de descontextualizar un objeto y buscar en un soporte distinto a un lienzo calidades y transparencias. Y generalmente, siempre plasmaba elementos de la naturaleza con una intención hacia lo orgánico”.

Ya trabajando en la gráfica, Mar empezó a ahondar en la gráfica el tema de lo orgánico y la naturaleza, empezando con los insectos, como haciendo close up, como si las personas las vieran acercándose a un microscopio, dándoles toda una experiencia maravillosa.

En la parte de gráfica, Mar se enfocó en trabajar la imagen del nido, los distintos tipos de construcción de un nido, cuáles son sus funciones y qué diferencia hay entre ellos.

Como artistas también somos investigadores plásticos y visuales, no sólo creadores. Y, además, en mi obra, trabajo con texturas de papeles, piezas de grabado, fibras naturales y tejidos.

La cerámica y la joyería, sus pasatiempos

Mar ha desarrollado su creatividad también en la cerámica y la joyería, que considera es más un pasatiempo, que ha disfrutado mucho y le ha permitido crear nuevas piezas en otros formatos.

“Ha sido más como un pasatiempo, pero es interesante cómo tus hobbies tienen que ver con tus intereses propios, es la forma en la que ves el mundo y cómo te ves a ti misma, y ha sido muy bonito. Cuando fue la pandemia pensé nadie va a querer comprar un grabado, y empecé a hacer cerámica utilitaria, algo diferente que fuera asequible y hacer que quien la adquiriera tuviera una vida más bonita en ese momento que era todo tan tenso”.

Asimismo, dijo que desde niña le ha gustado la joyería, por lo que empezó a hacer algunas pruebas y funcionó muy bien.

“Es bonito cómo puedes incursionar en otras cosas que son tu pasatiempo y tienen algo tuyo. Y al igual que en el grabado, en la cerámica y la joyería, me enfoco en la naturaleza, con hojas y flores. Además, tengo el hobbie de tejer y tiene mucho qué ver con lo que empecé a hacer después de los nidos”.

Las artes gráficas en Morelos

Mar considera que hay muchos artistas gráficos en Morelos, sin embargo, no hay muchos espacios donde poder trabajar y sobre todo con las condiciones necesarias.

“Falta infraestructura y un fondo para materiales para que los chicos puedan trabajar mejor; y es que lo que pasa con el grabado, es que es un trabajo de muchos procesos, a veces si algunos no los haces bien, no vas a obtener un buen resultado. Creo que es importante generar una base más sólida de procesos o fondos para materiales básicos y sea más sencillo”.

Próximos proyectos

Actualmente, Mar está trabajando junto con algunos exalumnos un proyecto de Mezzotinta con el tema del siglo XXI en el que cada quien expresará cómo lo ven y lo viven, incluso hay quienes se enfocan en la parte tecnológica de la inteligencia artificial y otros en cosas personales. En este proyecto, ella tiene interés de abordar el tema de la construcción de los nidos con basura.

Y también se encuentra trabajando con varios talleres de gráfica produciendo piezas relacionadas al tema del nido, investigando más formas de construcción e incluso creando nidos con objetos que tiene alrededor.